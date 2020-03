Ο ηθοποιός του Game of Thrones ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό.

Ο Kristofer Hivju που υποδύθηκε τον Tormund Giantsbane στη δημοφιλή σειρά του ΗΒΟ, Game of Thrones, ανακοίνωσε ότι έκανε το τεστ για τον κορωνοϊό, στο οποίο και βρέθηκε θετικός.

Ο Νορβηγός ηθοποιός σημείωσε επίσης ότι τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του είναι σε απομόνωση στο σπίτι.

«Χαιρετίσματα από τη Νορβηγία. Λυπάμαι που το λέω αλλά έκανα το τεστ για τον κορωνοϊό και βρέθηκα θετικός. Η οικογένειά μου και εγώ είμαστε σε αυτοαπομόνωση στο σπίτι. Είμαστε καλά στην υγεία μας όλοι. Εγώ έχω απλά ήπια συμπτώματα κρυώματος.

Υπάρχουν άνθρωποι υψηλότερου ρίσκου, όμως, για τους οποίους αυτός ο ιός ενδέχεται να έχει καταστροφική διάγνωση. Έτσι, συστήνω σε όλους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Να πλένετε τα χέρια σας, να κρατάτε αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους άλλους, μπείτε σε καραντίνα. Απλά, κάντε ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει η εξάπλωση του ιού.

Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ιό και να αποτρέψουμε αυτή την κρίση στα νοσοκομεία. Σας παρακαλώ φροντίστε τον εαυτό σας και τους άλλους, κρατάτε αποστάσεις και παραμείνετε υγιείς.

Σας παρακαλώ επισκεφτείτε την αρμόδιο site για τη δημόσια υγεία στην πατρίδα σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για να παραμείνετε ασφαλείς και να προστατεύσετε όχι μόνο τον εαυτό σας, αλλά και όλη την κοινότητά σας, και ειδικά όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι και άνθρωποι με επιβαρυμένη υγεία.» έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Kristofer Hivju εκτός από τον ρόλο του στο «Game of Thrones» έχει επίσης εμφανιστεί στις τηλεοπτικές σειρές «Beck» και στην παραγωγή «The Fate of the Furious».

Εκτός από τον Hivju και ο Idris Elba ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό.

Με πληροφορίες του CNN