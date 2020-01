Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Έγκερς

Πρωταγωνιστούν: Γουίλεμ Νταφόε, Ρόμπερτ Πάτινσον, Βαλέρια Καραμάν

Σε ένα μυστηριώδες νησί οι δύο φρουροί ενός απομονωμένου φάρου έχουν χρέος να μείνουν στο πόστο τους για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Εκεί θα έρθουν κοντά, θα συγκρουστούν και τελικά θα βυθιστούν στα ανείπωτα μυστήρια αυτού του παράξενου μέρους.



Δείτε το τρέιλερ εδώ

Σκηνοθεσία: Ρηνιώ Δραγασάκη

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Μάγια Πιπερά, Κίμωνας Κουρής, Δημήτρης Λάλος

Μια μοναχική και ιδιόρρυθμη ταμίας αναγκάζεται να πάρει υπό την προστασία της το δεκάχρονο κορίτσι του διπλανού διαμερίσματος ύστερα από την μυστηριώδη εξαφάνιση του μπαμπά της.

Δείτε το τρέιλερ εδώ

Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι

Πρωταγωνιστούν: Μάθιου ΜακΚόναχι, Τσάρλι Χάναμ, Μισέλ Ντόκερι, Κόλιν Φάρελ

The Gentlemen



Ένας Αμερικανός έμπορος ναρκωτικών, που έχει χτίσει την αυτοκρατορία του στο Λονδίνο, θέλει να παραδώσει τα ηνία και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Το γεγονός αυτό πυροδοτεί μια σειρά από συνωμοσίες, σχέδια και απόπειρες αρπαγής της περιουσίας του.



Δείτε το τρέιλερ εδώ

Σκηνοθεσία: Μάνος Καμπίτης

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Ελένη Καστάνη, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Καπετάνιος



Ένας βιομήχανος χαλβά βρίσκεται δολοφονημένος στην έπαυλή του. Πέντε ύποπτοι, 0 αποδεικτικά στοιχεία. Ίντριγκες, πάθη, μίση, δολοπλοκίες και κάθε μέρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία που περιπλέκουν την υπόθεση. Θα καταφέρει ο αστυνόμος Μπέκρας να βρει τον δολοφόνο;



Δείτε το τρέιλερ εδώ

Σκηνοθεσία: Βλαντίμιρ Νικολάεφ

Δανείζουν τη φωνή τους: Πάνος Αποστολόπουλος, Ντίνος Σούτης, Νίκος Παπαδόπουλος, Ιφιγένεια Στάικου

Sheep and Wolves: Pig Deal



Το ενωμένο χωριό των προβάτων και των λύκων ζει μια ήρεμη και ειρηνική ζωή όταν ξαφνικά καταφθάνουν δυο απρόσμενοι επισκέπτες, μια πολική αλεπού και μια μικρή προβατίνα.



Δείτε το τρέιλερ εδώ

Σκηνοθεσία: Κεν Σκοτ

Πρωταγωνιστούν: Ντανούς, Μπερενίς Μπεζό,Ζεράρ Ζινιό

The Extraordinary Journey of the Fakir