Ο Βιμ Βέντερς αποτίει φόρο τιμής στους πίνακες του Έντουαρντ Χόπερ με μια 3D ταινία μικρού μήκους που φέρει τον τίτλο «Two or three things I know about Edward Hopper».

H Fondation Beyeler, που βρίσκεται στη Βασιλεία, φέρνει στο τέλος του μήνα την Αμερική του 20ού αιώνα στην Ευρώπη. Το «American Spirit», όπως αποτυπώθηκε με μοναδικό τρόπο στους πίνακες του Έντουαρντ Χόπερ, θα παρουσιαστεί σε μια έκθεση που διαρκέσει ως τον Μάιο, σε συνεργασία με το Μουσείο Γουίτνεϊ της Νέας Υόρκης, στο οποίο βρίσκεται αποθηκευμένος ο μεγαλύτερος όγκος της δουλειάς του ζωγράφου.

Με αφορμή την έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί ένα 3D φιλμ μικρού μήκους σε σκηνοθεσία του Βιμ Βέντερς, ο οποίος αρκετές φορές στην καριέρα του προσπάθησε να αποτυπώσει στον φακό του το αμερικανικό τοπίο, με πλάνα που παραπέμπουν στους πίνακες του Χόπερ.

Η ταινία θα έχει τίτλο Two or three things I know about Edward Hopper και συνεχίζει τη διεισδυτική ματιά του Βέντερς στο έργο καλλιτεχνών μετά το Pina για την Πίνα Μπάους και το Salt of the Earth για τον Τζουλιάνο Σαλγκάδο.

Ο ίδιος ο Βέντερς αναφέρει: «Πάντα θεωρούσα τους πίνακες του Χόπερ ως πλάνα από ταινίες που δεν έγιναν ποτέ και άρχισα να αναρωτιέμαι: ποια ιστορία ξεκινά μετά από αυτό το πλάνο; Τι θα συμβεί στους ήρωες αμέσως μετά;». Στην ταινία του λοιπόν επιχειρεί να ζωντανέψει για λίγο τους πίνακες του Χόπερ, ξεκινώντας σε 3 διαστάσεις μια μικρή ιστορία για τους ήρωες τους.

Δείτε το τρέιλερ:

Πληροφορίες για την έκθεση: https://www.fondationbeyeler.ch/en/exhibitions/edward-hopper/