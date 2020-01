Χωρίς κεντρικό παρουσιαστή θα διεξαχθεί και φέτος η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, όπως επιβεβαίωσαν οι διοργανωτές της.

Κάτι ανάλογο είχε γίνει και περύσι, όταν ο Κέβιν Χαρτ αποφάσισε να μην παρουσιάσει την κορυφαία εκδήλωση κινηματογραφικών βραβείων, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα social media από μία σειρά ομοφοβικών αναρτήσεων που είχε κάνει ο ίδιος πριν από χρόνια.

Τον Χαρτ αντικατέστησε μια σειρά διασημοτήτων - με τις Tina Fey, Amy Poehler και Maya Rudolph να παίρνουν πρώτες τη σκυτάλη - που ανέβηκαν στη σκηνή για την παρουσίαση της τελετής.

Η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ένα Tweet.

This year’s #Oscars at a glance:



✅ Stars

✅ Performances

✅ Surprises

🚫 Host



See you Feb. 9th!