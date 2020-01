Εικόνες εμπνευσμένες από το σύμπαν του πολυαναμενόμενου φιλμ επιστημονικής φαντασίας Avatar 2, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό στην διεθνή έκθεση Consumer Electronics Show (CES) στο Λας Βέγκας.

Η έκθεση άνοιξε σήμερα τις πύλες της και ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον επιφύλασσε μία έκπληξη στους φανατικούς της πρώτης ταινίας του 2009, αφού στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός concept car της Mercedes, προβλήθηκαν σχέδια και τοπία εμπνευσμένα από το σίκουελ, που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2021.

Νέες περιοχές του πλανήτη Pandora με τα ιθαγενή πλάσματα Na'vis αποκαλύπτονται σε όλο τους το μεγαλείο. Αιωρούμενα βουνά και φωσφορίζοντα ύδατα κοσμούν τον φανταστικό πλανήτη της ταινίας, που σύμφωνα με το BBC ενδέχεται να κυκλοφορήσει με τίτλο The Way of Water (Ο δρόμος του νερού).

Πέρυσι, τα δικαιώματα πέρασαν από την 20th Century Fox στην Disney, μετά από πολλές καθυστερήσεις και αναβολές, η ταινία εκτιμάται πως θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου του 2021 ενώ τρεις ακόμα ταινίες προγραμματίζονται για το 2023, το 2025 και το 2027 αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο 65χρονος Κάμερον αποκάλυψε μαζί με τον πρόεδρο της Daimler AG, Ola Källenius το concept car της Mercedes-Benz Vision AVTR, στο σχεδιασμό του οποίου συμμετείχε, με επιρροές από την ταινία, θέτοντας στο επίκεντρο τον στόχο της αυτοκινητοβιομηχανίας για οικο-βιώσιμα οχήματα. «Το αυτοκίνητο εισάγει τους επισκέπτες της έκθεσης σε έναν εντελώς καινούργιο τρόπο αλληλεπίδρασης με το όχημα και τη φύση», σχολιάζει το Variety που δημοσίευσε πρώτο τις εντυπωσιακές εικόνες.

Εκτός από τους παλιούς ηθοποιούς που θα επιστρέψουν, όπως οι Zoë Saldana, Sam Worthington και Sigourney Weaver, στο σίκουελ θα πρωταγωνιστήσουν και πληθώρα άλλων μεγάλων ονομάτων: ο Vin Diesel, η Michelle Yeoh αλλά και η Kate Winslet που είχε συνεργαστεί με τον Κάμερον και στον «Τιτανικό», το 1997.

I never saw the first Avatar, but apparently these are scenes from the next one. Enjoy. #CES2020 pic.twitter.com/RcyjULiL7F