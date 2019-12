Ο Νικ Κέιβ ανακοίνωσε μέσω Twitter πως διαθέτει δωρεάν στο YouTube ολόκληρη τη συναυλία του Distant Sky - Live in Copenhagen.

«Λαμβάνω πολλές επιστολές στο (σάιτ του) The Red Hand Files που μου ζητούν πρόσβαση στο φιλμ Distant Sky Live in Copenhagen. Ιδού λοιπόν! Με Χριστουγεννιάτικη αγάπη, Νικ» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αυστραλός μουσικός, δίνοντας στη δημοσιότητα και τη διεύθυνση όπου οι μουσικόφιλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη συναυλία.

I’ve been getting many letters on The Red Hand Files asking about access to the Distant Sky Live in Copenhagen movie.

Here it is! With Love at Christmas, Nick https://t.co/F1iu9LH43B