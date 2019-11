Το βραβευμένο με Όσκαρ «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου διακρίθηκε σε τέσσερις από τις οκτώ τεχνικές κατηγορίες των φετινών Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου.

Η δραματική ταινία εποχής του Έλληνα σκηνοθέτη, με πρωταγωνίστριες τις Ολίβια Κόλμαν, Ρέιτσελ Βάις και Έμα Στόουν, απέσπασε βραβεία για την φωτογραφία, τον σχεδιασμό κοστουμιών, το μοντάζ και το μακιγιάζ.

Συγκεκριμένα το «The Favourite» κέρδισε το Βραβείο Φωτογραφίας για τον Ρόμπι Ράιαν, το Βραβείο Κοστουμιών για την Σάντι Πάουελ, το Βραβείο Κομμώσεων και Μακιγιάζ για τη Νάντια Στέισι και το Βραβείο Καλύτερου Μοντάζ για τον Γιώργο Μαυροψαρίδη.

