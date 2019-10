Το αρχαιότερο μαργαριτάρι του κόσμου, ηλικίας 8.000 ετών, θα εκτεθεί στο Λούβρο του Άμπου Ντάμπι για πρώτη φορά μετά την εύρεση του.

Το μαργαριτάρι εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο νησί Marawah στις ακτές του Άμπου Ντάμπι σύμφωνα με το τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού της πόλης που παράλληλα έδωσε στη δημοσιότητα και ένα βίντεο σχετικό με την ανακάλυψη του. Το μαργαριτάρι εντοπίστηκε το 2017 και η διάμετρός του είναι μικρότερη από 30 χιλιοστά. Στις φωτογραφίες φαίνεται να έχει ένα ξεθωριασμένο ροζ χρώμα. Το μαργαριτάρι θα συμπεριληφθεί στην έκθεση που διοργανώνεται από το Λούβρο του Άμπου Ντάμπι με τίτλο "10,000 Years of Luxury" η οποία ανοίγει τις πύλες της για το κοινό στις 30 Οκτωβρίου.

«Η εύρεση μαργαριταριών στις αρχαιολογικές τοποθεσίες αποδεικνύει ότι το εμπόριο μαργαριταριών υπήρχε τουλάχιστον από τη νεολιθική εποχή», αναφέρει στο βίντεο ο Abdulla Khalfan Al-Kaabi διευθυντής των αρχαιολογικών ερευνών. Σύμφωνα με άλλες ιστορικές πηγές και βιβλιογραφικές αναφορές το Άμπου Ντάμπι, διάσημο για τα μαργαριτάρια του, υπήρξε εμπορικός κόμβος στην περιοχή ήδη από τον 16ο αιώνα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι την εποχή εκείνη στην περιοχή ταξίδεψε ο Βενετός έμπορος κοσμημάτων Gasparo Balbi όπου κατέδειξε τα νησιά των ακτών του Άμπου Ντάμπι ως «πηγή» μαργαριταριών.

Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποίησαν τις έρευνες στην περιοχή βρήκαν έργα τέχνης φτιαγμένα από τα κόκαλα ψαριών και χελωνών. Σύμφωνα με τον Al-Kaabi η θάλασσα έπαιζε κομβικό ρόλο στις ζωές των αρχαίων κοινοτήτων της περιοχής. Ο ίδιος εικάζει πως χρησιμοποιούσαν τα μαργαριτάρια στο ανταλλακτικό εμπόριο. «Η ανακάλυψη του αρχαιότερου μαργαριταριού του κόσμου στο Άμπου Ντάμπι κάνει σαφές ότι μεγάλο μέρος της πρόσφατης οικονομικής και πολιτισμικής μας ιστορίας έχει βαθιές ρίζες που εκτείνονται στην αυγή της προϊστορίας», συμπλήρωσε ο Al-Kaabi.

The oldest known natural pearl in the world has been discovered by DCT archaeologists working at a Neolithic site on Marawah Island. The 8,000-year-old ‘Abu Dhabi Pearl’ will feature in the upcoming @louvreabudhabi exhibition 10,000 Years of Luxury pic.twitter.com/Kd3jHHCVCT