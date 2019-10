Μία ανάρτηση του Χιου Γκραντ στο Twitter, για την ένταση του ήχου στο Joker, άνοιξε μία ολόκληρη κουβέντα για την ένταση στον ήχο στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Και ενώ το Joker εξακολουθεί να διχάζει τους κριτικούς, όπου άλλοι το υποδέχθηκαν ως αριστούργημα και άλλοι τo κατακρίνουν για τις σκηνές βίας, ο Χιου Γκραντ διατύπωσε μία διαφορετική άποψη για την ταινία. Σύμφωνα με τον δημοφιλή ηθοποιό η παρακολούθηση της ταινίας ήταν «ανυπόφορη», όχι για τις σκηνοθετικές επιλογές του Τοντ Φίλιπς αλλά για τον ήχο της. Ο Χιου Γκραντ, με ανάρτηση στο Twitter, παραπονέθηκε για την ένταση του ήχου στον κινηματογράφο που παρακολούθησε την ταινία. «Είμαι γέρος ή ο ήχος σε αυτό το σινεμά είναι πάρα πολύ δυνατά;»

Am I old or is the cinema MUCH TOO LOUD? Unendurable. Pointless. @vuecinemas