Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει την πρεμιέρα της ευρωπαϊκής συμπαραγωγής ImPArt την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 στις 20.00. Περισσότεροι από 20 καλλιτέχνες από 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Αρμενία) εμπνέονται από τους στόχους του καινοτόμου ευρωπαϊκού έργου ImPArt.

Το έργο ImPArt (Immediate Performing Arts) αφορά την ανάπτυξη διακαλλιτεχνικών παραστάσεων (χορός, χοροθέατρο, μουσικό θέατρο, περφόρμανς) άμεσα προσβάσιμων από κάθε κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες και με έμφαση στην ενσωμάτωση επαγγελματιών καλλιτεχνών με αναπηρίες. Αποτελεί σύμπραξη 4 καλλιτεχνικών οργανισμών: Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Ελλάδα), Sommertheater Pusteblume (Γερμανία), Oriente Occidente Festival (Ιταλία) και NCA Small Theater (Αρμενία).

Φωτο: Γιάννης Χατζηαντωνίου

Η παρουσίαση αποτελείται από δύο αυτόνομες περφόρμανς: Gravity and Other Attractions, The Little Prince και μια εγκατάσταση-περφόρμανς με τίτλο Re:construction, στις οποίες τα όρια προσβασιμότητας μετατρέπονται σε πεδίο έμπνευσης, πειραματισμού και καινοτόμου δημιουργίας. Τα συνήθη μέσα προσβασιμότητας (υπερτιτλισμός, διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, ακουστική περιγραφή) γίνονται δημιουργικά εργαλεία σκηνικής έκφρασης και διαμορφώνουν την πλέον σύγχρονη αισθητική της πρόσβασης.

Το έργο ImPArt χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ε.Ε., από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, την Aktion Mensch και την NRW Kultur Sekretariat Wuppertal.

Gravity and Other Attractions

Σύλληψη – Ιστορία – Σκηνοθεσία: Κώστας Λαμπρούλης

Κείμενα: Max Greyson

Ερμηνευτές: Sarah Bockers, Dodzi Dougban

Μουσική: Φίλιππος Ζούκας

Χορογραφική επιμέλεια: Wagner Moreira, Δέσποινα Μπουνίτση

Φλάουτο: Ine Vanoeveren

The Little Prince

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Vahan Badalyan

Κείμενo: Antoine de Saint-Exupéry

Ερμηνευτές: Aristide Rontini, Torben Schug, Giuseppe Comuniello, Tamara Aydinyan

Μουσική: Max Schweder

Χορογραφική επιμέλεια: Wagner Moreira, Αθηνά Μανώλη

Συμμετοχή: Ashot Marabyan

Re:construction

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Nikolas Jürgens, Nils Rottgardt

Ερμηνευτές: Lucy Wilke, Max Greyson, Franziska Wilke, Nils Rottgardt

Βίντεο: Nikolas Jürgens, Bernard Mescherowsky

Μουσική διεύθυνση: Markus Brachtendorf

Σκηνικά – Κοστούμια: Sarah Haas

Σχεδιασμός φωτισμού: Christian Herbert

Υπερτιτλισμός: Maria Wünsche

Visuals: Tim Stadie

Video: Patrick Waldmann

Φωτογραφίες: Γιάννης Χατζηαντωνίου

Επιμέλεια κατασκευών: Δήμητρα Εξάρχου

Επιμέλεια κοστουμιών: Ελένη Ψύρρα

Διερμηνεία νοηματικής γλώσσας: Konstanze Bustian, Στέλλα Παπαντωνάτος

Βοηθός παραγωγής: Lara Weiss

Σύμβουλος προσβασιμότητας: Andrea Eberl, Μυρτώ Γκανούρη

Συντονισμός έργου ΣΜουΘ: Ανδρέας Αλμπάνης

Οργάνωση παραγωγής ΣΜουΘ: Δήμητρα Ζαχαρούλη

Οργάνωση παραγωγής: Lisette Reuter

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κώστας Λαμπρούλης

Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων

Φωτο: Γιάννης Χατζηαντωνίου

Info

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019

Ώρα έναρξης: 20.00

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας