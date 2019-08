Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η συγγραφέας Τόνι Μόρισον, η πρώτη Αφροαμερικανή που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και γνωστή μεταξύ άλλων για το μυθιστόρημα «Αγαπημένη» (Beloved) που το 1988 τής χάρισε το Βραβείο Πούλιτζερ.

Η διάσημη και πολυδιαβασμένη Αμερικανή συγγραφέας άφησε την τελευταία της πνοή στο Ιατρικό Κέντρο Μοντεφιόρε της Νέας Υόρκης. Τον θάνατό της έκανε γνωστό η οικογένειά της, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια. Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε και ο εκδότης της Alfred A. Knopf μέσω ανάρτησης στα social media.

We are profoundly sad to report that Toni Morrison has died at the age of eighty-eight.



“We die. That may be the meaning of life. But we do language. That may be the measure of our lives.”



February 18, 1931 – August 5, 2019 pic.twitter.com/DWnElCpMKc