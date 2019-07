Ανοιχτός στο να γυρίσει ένα τρίτο Kill Bill εμφανίστηκε σε συνέντευξή του ο Κουέντιν Ταραντίνο, προσθέτοντας ότι έχει συζητήσει το ενδεχόμενο με την Ούμα Θέρμαν.

«Η Ούμα και εγώ έχουμε μιλήσει για το θέμα πρόσφατα, για να σας πω την αλήθεια», είπε ο Κουεντίν Ταραντίνο «Δεν είμαι σίγουρος αν θα το κάνω, αλλά το σκέφτηκα λίγο περισσότερο», πρόσθεσε ο 56χρονος σκηνοθέτης μιλώντας στο πόντκαστ Happy Sad Confused. Ο Κουέντιν Ταραντίνο διαβεβαίωσε πως αν η νέα του ταινία προκύψει από κάποια από τις παλιότερες δημιουργίες του τότε, αυτή, αναμφίβολα θα το Kill Bill.

Όταν ρωτήθηκε για το ποιον χαρακτήρα σκέφτεται περισσότερο τότε αναφέρθηκε στους Νύφη, Μπιλ, Λάντα και Άλντο, ρόλους που υποδύθηκαν οι Ούμα Θέρμαν, ο Ντέιβιντ Κάρανταϊν, ο Κρίστοφ Βαλτς και ο Μπραντ Πιτ. «Αναρωτιέμαι τι μπορεί να έχει συμβεί στη νύφη και στην κόρη της, δέκα - δεκαπέντε χρόνια μετά», είπε ο Ταραντίνο σε άλλο σημείο.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Ούμα Θέρμαν

Ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει ανακοινώσει πως σκοπεύει να γυρίσει συνολικά δέκα ταινίες στην καριέρα του και το Once Upon A Time In Hollywood, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, αποτελεί την ένατο έργο του. «Γράφω βιβλία και θεατρικά έργα πρόσφατα, είμαι ακόμα δημιουργικός. Νομίζω πως έδωσα όλα όσα είχα να δώσω στις ταινίες», δήλωσε νωρίτερα αυτόν το μήνα ο Αμερικανός σκηνοθέτης σε συνέντευξή του στο GQ Australia.

Με πληροφορίες από People