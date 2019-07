Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF) ξεκινά στην Ερμούπολη στις 16 Ιουλίου, για να απλωθεί τις επόμενες μέρες σε όλο το νησί, σε μια περιοδεία με έξι μοναδικούς σταθμούς η οποία θα περιλαμβάνει προβολές, περφόρμανς αλλά και εργαστήρια που θα διαρκέσουν μέχρι τις 21 Ιουλίου.

Στο φετινό πρόγραμμα: η παραγνωρισμένη «Ναυσικά» (Nausicaa) της Ανιές Βαρντά, η καθηλωτική ερμηνεία της Έλενας Ναθαναήλ στο «Ο φόβος» του Κώστα Μανουσάκη, ο θρυλικός μάγος της αφροφουτουριστικής τζαζ Sun Ra στη μεγάλη οθόνη, το «Βαμπίρ» του Καρλ Ντράγιερ συντροφιά με τις μουσικές της Έλα Ορλίνς, ο Γιώργος Ξυλούρης μαζί με τον Jem Cohen και τον DJ Rupture, ο βραβευμένος Ράινερ Κόλμπεργκερ σε μια περφόρμανς με τρεις προτζέκτορες, η Εύα Στεφανή με την πρώτη της ταινία αλλά και την τελευταία της σε μια μοναδική παρουσίαση ως έργο σε εξέλιξη, ένας συριανός έρωτας ετών 85, οι Forensic Architecture με τρεις έρευνες καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πολλές ακόμα προβολές όλη την ημέρα, ομιλίες και εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, αλλά και συναυλίες, πάρτι και περφόρμανς.

Το πρόγραμμα

Ερμούπολη | Τρίτη 16 Ιουλίου

Η «ελληνική» «Ναυσικά» (Nausicaa) της Ανιές Βαρντά και το «Βαμπίρ» του Καρλ Ντράγιερ, μαζί με την Έλα Ορλίνς



Την Τρίτη 16 Ιουλίου στις 20.30, το Φεστιβάλ θα σηκώσει την αυλαία του στον θερινό κινηματογράφο Παλλάς (Χίου 27). Εκεί η Εύα Παπαμαργαρίτη θα παρουσιάσει έργο της, προετοιμάζοντας το κλίμα για την επίσημη έναρξη που θα γίνει στις 21.00 με την προβολή της ταινίας «Ναυσικά» (Nausicaa) (1970) της Ανιές Βαρντά, ως φόρος τιμής στη μεγάλη δημιουργό που έφυγε φέτος από τη ζωή.

Στη συνέχεια (23.00), μια πρωτότυπη σύμπραξη κινηματογράφου και μουσικής θα λάβει χώρα στην ιστορική πλατεία Μιαούλη, όπου θα προβληθεί το εμβληματικό βωβό φιλμ «Βαμπίρ» (1932) του Δανού «δασκάλου» του σινεμά Καρλ Θίοντορ Ντράγιερ, υπό τις πειραματικές μουσικές συνθέσεις της ταλαντούχας Έλα Ορλίνς, η οποία επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα με αφορμή το Φεστιβάλ. Η πρώτη μέρα του SIFF θα ολοκληρωθεί με πάρτι στο Ciel Beach Bar στα Βαπόρια.

Ταρσανάς Ναυπηγεία | Τετάρτη 17 Ιουλίου

Gravity Hill Sound+Image: Jem Cohen, Γιώργος Ξυλούρης, Τζέις Κλέιτον (DJ Rupture)



Η περιοδεία του SIFF συνεχίζεται στο μοναδικής αισθητικής ναυπηγείο του Ταρσανά στην Ερμούπολη, την Τετάρτη 17 Ιουλίου στις 21.30, με το πρότζεκτ Gravity Hill Sound+Image του σκηνοθέτη, φωτογράφου και πολυμεσικού καλλιτέχνη Τζεμ Κόεν. Τις εικόνες του Κόεν θα «ντύσουν» με τις αυτοσχεδιαστικές μουσικές συνθέσεις ο Γιώργος Ξυλούρης και ο Τζέις Κλέιτον (γνωστός και ως DJ Rupture), τη στιγμή που αυτές θα αναπτύσσονται, αντλώντας έμπνευση από τον χώρο, τον καιρό, τους ήχους και το φως του περιβάλλοντος και του κόσμου.



*Το ναυπηγείο Ταρσανάς αποτελεί σημαντικό ιστορικό τόπο του νησιού, καθώς εκεί παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα η παραδοσιακή τεχνική της ξυλοναυπηγικής.

Προβολές, περφόρμανς αλλά και εργαστήρια που θα διαρκέσουν μέχρι τις 21 Ιουλίου περιλαμβάνει το φετινό φεστιβάλ.



Λατομείο «Μάνος Ελευθερίου» | Πέμπτη 18 Ιουλίου

Quarry Overload: Μια νύχτα κινηματογραφικού & ηχητικού υπερ-κορεσμού

Γιώργος Ξυλούρης, Ela Orleans, acte vide, Ράινερ Κόλμπεργκερ



Ο τρίτος σταθμός της «περιοδείας» του SIFF είναι το Λατομείο «Μάνος Ελευθερίου». Στα τείχη του εγκαταλειμμένου λατομείου, την Πέμπτη 18 Ιουλίου στις 20.30, ο Γιώργος Ξυλούρης, η Έλα Ορλίνς, οι acte vide και ο Ράινερ Κόλμπεργκερ ενώνονται και παρουσιάζουν το «Quarry Overload»: Μια νύχτα κινηματογραφικού & ηχητικού υπερ-κορεσμού».

Τη βραδιά θα ανοίξει ο Γιώργος Ξυλούρης, παίζοντας με το λαγούτο του στο ηλιοβασίλεμα, ενώ τη σκυτάλη θα πάρει η Πολωνή Έλα Ορλίνς για να παρουσιάσει το πρότζεκτ της «Movies for Ears», μια ρετροσπεκτίβα της μουσικής της πορείας της που μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες, συνοδευόμενη από οπτικές συνθέσεις της ίδιας.



Στη συνέχεια, το ηλεκτροακουστικό σχήμα acte vide (Δανάη Στεφάνου και Γιάννης Κοτσώνης) θα αυτοσχεδιάσει μουσικά πάνω στο «Objects in the Mirror Are Closer than They Appear» που αποτελεί σειρά από βίντεο-παρτιτούρες της Βρετανίδας πολυμεσικής καλλιτέχνιδας Βίκι Μπένετ (People Like Us).

Η βραδιά στο Λατομείο θα ολοκληρωθεί με την περφόρμανς «Εθελοτυφλώντας» του βραβευμένου Αυστριακού καλλιτέχνη Ράινερ Κόλμπεργκερ, ο οποίος θα θέσει σε λειτουργία ένα πείραμα με διαφορετικά μέσα, προβάλοντας ταυτοχρόνως, με τη χρήση τριών μηχανών προβολής, δικό του υλικό πάνω σε αβάν-γκαρντ έργα άλλων καλλιτεχνών σε φιλμ 16 χιλιοστών.

Ντράιβ-Ιν στην Ντελαγκράτσια | Παρασκευή 19 Ιουλίου

Ένα double bill: «Ο φόβος» του Κώστα Μανουσάκη & «Ξύπνημα στον τρόμο» του Τεντ Κότσεφ



Κάθε καλοκαίρι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, μια έκταση στην περιοχή Ποσειδωνία της Σύρου μετατρέπεται σε αυτοσχέδιο drive-in, μεταφέροντας το κοινό νοερά σε άλλες χώρες κι εποχές. Και φέτος, το SIFF προσκαλεί τους θεατές να πάρουν τα αμάξια τους και να επισκεφθούν την Ντελαγκράτσια την Παρασκευή 19 Ιουλίου για να παρακολουθήσουν τρεις ταινίες του χθες και του σήμερα, οι οποίες θα τους φέρουν αντιμέτωπους με τον φόβο και τον τρόμο, όπως επιβάλλει άλλωστε μια καθαρόαιμη drive-in εμπειρία.

Στις 20.30 θα προβληθεί «Ο φόβος» (1966) του Κώστα Μανουσάκη, ένα επιβλητικό φιλμ, με την καθηλωτική ερμηνεία της Έλενας Ναθαναήλ που, με φόντο ένα οικογενειακό έγκλημα στην ελληνική επαρχία, αποκρυσταλλώνει την καρδιά της υπαίθρου ως πεδίο μάχης των βαθύτερων ανθρώπινων ενστίκτων.

Θα ακολουθήσει η μικρού μήκους ταινία «As to Posterity» (2014), της Μαρίνας Γιώτη, που θα «ταξιδέψει» τους θεατές σε μια δυστοπική Αθήνα του κοντινού μέλλοντος, όπου οι Αθηναίοι έχουν εξαφανιστεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχοντας αφήσει πίσω τους μόνο μερικά απομεινάρια του πολιτισμού τους.... Την τέταρτη μέρα του SIFF θα ολοκληρώσει η ταινία του Αυστραλού Τεντ Κότσεφ «Ξύπνημα στον τρόμο» (1971), μια σκοτεινή ιστορία για την υπερέκθεση στη λευκή αρρενωπότητα, ένας εφιάλτης με αλκοόλ, σκόνη, κάψα και... κυνήγι καγκουρό.

Παραλία Κόμητο | Σάββατο 20 Ιουλίου

Συναυλίες, Προβολές & Party: Από τη Magic Island, τις Venus Volcanism & In Atlas και τον Sun Ra στη μεγάλη οθόνη, μέχρι ένα γνήσιο beach party.



Οι τοποθεσίες του Φεστιβάλ είναι συνυφασμένες με την ανάδειξη του πολιτισμού και της κληρονομιάς της Σύρου, ενώ και το φυσικό περιβάλλον του νησιού δεν μένει έξω από την εξίσωση. Έτσι, η παραλία Κόμητο στα νότια του νησιού, μια από τις πιο όμορφες στη Σύρο, θα «στεγάσει» τις δράσεις της προτελευταίας μέρας του Φεστιβάλ.

Το Σάββατο 20 Ιουλίου στις 20.30, η Καναδή –με βάση το Βερολίνο– μουσικός Magic Island θα παίξει ζωντανά συνθέσεις που η ίδια περιγράφει ως «ειλικρινή ποπ» και «ονειρική ραπ». Στις 21.15, στο πλαίσιο του «Stranger #2», που αποτελεί το δεύτερο μέρος της ενότητας «Πέρα από το Ξένο», θα προβληθούν πέντε ταινίες μικρού μήκους που επικεντρώνονται στο «έθνος» και το «σπίτι», παρακινώντας μας να ξανασκεφτούμε έννοιες που μοιάζουν φαινομενικά οικείες, αλλάζοντας την αντίληψή μας για την κατασκευή της Ιστορίας.



Στις 23.00, θα παρουσιαστεί η μικρού μήκους ταινίας «Ξένοι» της Ντέμπορα Στράτμαν, που θέτει το νησί της Σύρου στο επίκεντρο, υπό τη μουσική επένδυση του Μάικλ Πιζάρο. Η ταινία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του «Χώρα», ενός προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών της κινούμενης εικόνας και του ήχου, το οποίο διοργανώθηκε το 2015 από το SIFF σε συνεργασία με το Syros Sound Meetings.

Αμέσως μετά, θα προβληθεί το «Space is the Place» (1972), ένα φιλμ επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστή τον πρωτοπόρο της τζαζ αβάν-γκαρντ, αλλά και του κινήματος του αφροφουτουρισμού που «ίδρυσε» ο ίδιος ο Sun Ra. Στις 00.30, οι Venus Volcanism & In Atlas, δηλαδή το μουσικό σχήμα της Ελληνίδας Venus Volcanism και της Δανής In Αtlas θα παίξουν ζωντανά lo-fi synth wave συνθέσεις, χρησιμοποιώντας θέρεμιν, samples, συνθεσάιζερ και φωνητικά. Το μεγάλο πάρτι θα ξεκινήσει στις 02.00, με το χορευτικό DJ set των γκουρού της διασκέδασης Blue Lagoon και Andrea Palmer.

Άνω Σύρος | Κυριακή 21 Ιουλίου

Ένας συριανός έρωτας ετών 85, η Αθήνα της Εύας Στεφανή και μια ταινία-σταθμός του Τζεμ Κόεν



Με αφετηρία την καρδιά της Ερμούπολης και ενδιάμεσες στάσεις σε τοποθεσίες υψηλής πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής ή περιβαλλοντικής αξίας, το 7οο SIFF ολοκληρώνεται στην κορυφή του νησιού, την μεσαιωνική Άνω Σύρο.

Την Κυριακή 21 Ιουλίου στις 21.00, το κοινό του Φεστιβάλ θα ανέβει στο αμφιθέατρο της Άνω Σύρου για να δει το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Καναρίνια», του Γιώργου Κυβερνήτη (βραβείο κοινού στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης), η οποία εστιάζει σε ένα ερωτευμένο ζευγάρι 85 ετών που ζει στη Σύρο, αλλά και την πρώτη ταινία της Εύας Στεφανή «Αθήναι» (1995), παρουσία της σκηνοθέτιδας.

Στον ίδιο χώρο, στις 22.30, ο χαρισματικός Τζεμ Κόεν θα παρουσιάσει την ταινία του «Καταμέτρηση», που κινείται ανάμεσα σε μια «συμφωνία των πόλεων», τις ταινίες-ημερολόγια και το κινηματογραφικό δοκίμιο. Το 7ο SIFF θα κλείσει με ποτά στην Άνω Σύρο, ανανεώνοντας το ραντεβού του για του χρόνου!



To SIFF τη μέρα

Ομιλίες | Καφενείο Λαουτάρι (Θερμοπυλών 18, Ερμούπολη)

Προβολές | Χειμερινός Κινηματογράφος Παλλάς (Καραολή και Δημητρίου 1, Ερμούπολη)



Το πρόγραμμα του SIFF ξεκινά καθημερινά στις 13.00, στο καφενείο Λαουτάρι, που υποδέχεται καλεσμένους του Φεστιβάλ (Γουντ Λιν, Ράινερ Κόλμπεργκερ, Τζεμ Κόεν, Τζέσικα Σάρα Ρίνλαντ, Εύα Στεφανή) για να κάνουν ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, ενώ από τις 15.00, ο χειμερινός κινηματογράφος Παλλάς φιλοξενεί ξεχωριστά προγράμματα ταινιών μικρού ή μεγάλου μήκους, που αναδεικνύουν το ευρύ φάσμα ερμηνειών της «Υπερέκθεσης».

Αξίζει να σημειωθεί η πρώτη προβολή αποσπασμάτων της νέας ταινίας της Εύας Στεφανή, «Μέρες και Νύχτες με την Δήμητρα Κ.» (έργο σε εξέλιξη), αλλά και η παρουσίαση των ερευνών για τον Παύλο Φύσσα, τον Ζακ Κωστόπουλο και το Sea Watch, από τους Forensic Architecture.

Info

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF)

16-21 Ιουλίου 2019 | Σύρος

Ερμούπολη | Ναυπηγεία Ταρσανάς | Λατομείο «Μάνος Ελευθερίου» | Ντράιβ-ιν στην Ντελαγκράτσια | Παραλία Κόμητο | Άνω Σύρος



Εισιτήρια

Για να προμηθευτείτε ημερήσια εισιτήρια (5€), και κάρτες διαρκείας (25€) για όλο το Φεστιβάλ, καθώς και συλλεκτικά αντικείμενα της φετινής διοργάνωσης, επισκεφτείτε το κεντρικό περίπτερο του Φεστιβάλ που βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλη. Για μεμονωμένες προβολές μπορείτε να αγοράσετε ημερήσια εισιτήρια και επί τόπου στους χώρους των προβολών.



Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες όσον αφορά το πρόγραμμα του φεστιβάλ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.syrosfilmfestival.org.