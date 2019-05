Το Γλυπτό «Rabbit» του Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons πωλήθηκε για 91 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ πώλησης για έργο τέχνης καλλιτέχνη εν ζωή.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie's στη Νέα Υόρκη πούλησε το έργο από χυτό ατσάλι 104 εκατοστών «Rabbit» που δημιουργήθηκε το 1986, για 20 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την εκτιμώμενη τιμή πώλησης. Η πώλησή του ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης έργου που ανήκε στον David Hockney μετά την πώληση το Νοέμβριο.

Ο κάτοχος του «Rabbit» είναι ο έμπορος τέχνης Robert Mnuchin ο οποίος έκανε και την τελική προσφορά στη δημοπρασία που του κατοχύρωσε το έργο τέχνης. Ο Robert Mnuchin, πατέρας του υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Steven Mnuchin, σύμφωνα με πληροφορίες, αγόρασε το συγκεκριμένο γλυπτό για λογαριασμό πελάτη του.



Στον επίσημο ιστότοπο του οίκου δημοπρασιών Christie's το έργο χαρακτηρίζεται ως «χαριτωμένο, απειλητικό, καρτουνίστικο, επιβλητικό, κενό, σέξι, ανατριχιαστικό, λαμπερό και εικονικό».



Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά έργα του Jeff Koons. Τα έργα του Αμερικανού καλλιτέχνη έχουν προκαλέσει διαμάχη εδώ και δεκαετίες, αφού πρωτοεμφανίστηκε ως κορυφαία προσωπικότητα στη σκηνή τέχνης στη Νέας Υόρκη τη δεκαετία του 1980.



Ο Koons υπήρξε επίσης και κάτοχος ρεκόρ τιμής πώλησης έργου καλλιτέχνη εν ζωή για το Balloon Dog (Orange). Ωστόσο το ρεκόρ του ξεπεράστηκε τον περασμένο Νοέμβριο από τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ του οποίου έργο «Το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη» (Pool with Two Figures) πουλήθηκε για 90,3 εκατομμύρια δολάρια στον ίδιο οίκο δημοπρασιών.



Το έργο πωλήθηκε μία εβδομάδα μετά την πώληση του πίνακα του Γάλλου ζωγράφου Claude Monet, «Haystacks» o οποίος πωλήθηκε προς 110 εκ. δολαρίων – ποσό ρεκόρ για Γάλλο καλλιτέχνη. Το ρεκόρ που «πέτυχε» ο Αμερικανός καλλιτέχνης αλλά και το έργο το ίδιο, δημιούργησε ανάμεικτα συναισθήματα στους χρήστες των social media οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν.



Παρά το επιβλητικό κύρος του γλυπτού, επικριτές έθεσαν σε αμφισβήτηση την αξία του ως προς την τιμή πώλησης στην δημοπρασία. Ο σχολιαστής του CNBC, Ρόμπερτ Φρανκ, έκπληκτος από την τιμή πώλησης έγραψε σε tweet ότι «ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει»

“Rabbit” By Jeff Koons sells for $91 million @ChristiesInc . Still trying to get my head — and arms — around this. pic.twitter.com/ukK45eIyYI



Μερικοί χρήστες σχολίασαν επικριτικά το γεγονός πίσω από την πώληση αυτή είναι ότι ο πατέρας του υπουργού οικονομικών των ΗΠΑ.

Treasury Secty Steve Mnuchin's father just paid *$91 million* (yes, you read that right) for this dumb, trashy, self-parodic piece of kitsch by Jeff Koons, breaking the record for a price paid to a living artist. File under "Fall of Rome." https://t.co/qZkat7O9bo pic.twitter.com/bai2Rasa51