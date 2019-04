Μια εμβληματική φωτογραφία της Ανιές Βαρντά από τα γυρίσματα της ταινίας «La Pointe Courte» φιγουράρει στην επίσημη αφίσα του 72ου Φεστιβάλ Καννών, που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 25 Μαΐου.

Η φωτογραφία δείχνει την σπουδαία Γαλλίδα σκηνοθέτη της νουβέλ βαγκ σε ηλικία 26 ετών όταν γύριζε την πρώτη της ταινία «La Pointe Courte» το 1954.

Στο θρυλικό στιγμιότυπο φαίνεται να στέκεται πάνω στους ώμους ενός τεχνικού ενώ κοιτάζει μέσα από την κάμερά της την παραλία της Σετ, στην νοτιοανατολική Γαλλία.

Η ταινία «La Pointe Courte» προβλήθηκε την επόμενη χρονιά στο μη διαγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ Καννών.

«Αυτή η φωτογραφία συνοψίζει τα πάντα σχετικά με την Ανιές Βαρντά: το πάθος της, την αυτοπεποίθηση και την διάθεση για σκανταλιά», σχολίασαν οι διοργανωτές του φεστιβάλ. «Είχε τα συστατικά ενός ελεύθερου καλλιτέχνη, δημιουργώντας μια συνταγή που ποτέ δεν σταμάτησε να βελτιώνει», προσθέτουν.

«Η Ανιές στo λαμπερό φως του ήλιου», είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης στον ιστότοπο του φεστιβάλ. «Στο δρόμο για την κορυφή/Οσο πιο ψηλά μπορούσε να πάει/σκαρφαλωμένη στους ώμους ενός απαθούς τεχνικού/Προσκολλημένη σε μια κάμερα η οποία μοιάζει να την απορροφά τελείως/ Μια νεαρή γυναίκα σε ηλικία 26 ετών που γυρίζει την πρώτη της ταινία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

