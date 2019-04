Με σύνθημα «Το προσωπικό είναι πολιτικό», το φετινό Outview Film Festival φέρνει στην επιφάνεια ένα απόλυτα επίκαιρο μήνυμα, το οποίο έχει αναδειχθεί μέσα από το Φεμινιστικό Κίνημα, και ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση σε σχέση με το ιδιωτικό και το κοινωνικό, την ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα, το προσωπικό και το πολιτικό.

Οποιοσδήποτε μπορεί να προσποιείται πως οι επιλογές του/της δεν είναι παρά προσωπικές υποθέσεις, οι οποίες έχουν φτωχό συλλογικό αντίκτυπο στον κοινωνικό ιστό. Πως η ενδοοικογενειακή βία, η ανισότητα και οι δυσκολίες πρόσβασης σε βάρος των ΑμεΑ, η ανακύκλωση και η κλιματική αλλαγή, ο ρατσισμός, η ομοφοβία, η τρανσφοβία, ο μισογυνισμός, κινούνται στη σφαίρα της ιδιωτικότητας, και δεν είναι πολιτικές επιλογές.

Όμως, σε μια μεταβατική εποχή όπως η σημερινή, τίποτα δεν είναι απολιτικό. Ακόμα και η απόφαση να θεωρείται κάτι απολιτικό, είναι μια πολιτική απόφαση, διότι δεν υπάρχει πεδίο που να μην το ακουμπάει η πολιτική.

Το πράττειν και ομιλείν του κάθε ατόμου δεν είναι αντικειμενικά ουδέτερα. Το τι επιλέγουμε να κάνουμε και το πώς επιλέγουμε να μιλάμε για αυτό έχουν σημασία.

Η ρητορική του σήμερα μεταφέρει έννοιες που έχουν μέσα τους πολιτική, και έχουν σημασία για την κατανόηση του πώς αναπτύσσεται ο ιδεολογικός μηχανισμός. Το πώς μιλάμε ή δεν μιλάμε σήμερα και για ποιο θέμα, τι μένει εντός και τι εκτός δημόσιου διαλόγου έχει σημασία για όλους μας.

The artist and the pervert

Η LiFO σε συνεργασία με το 12ο Outview Film Festival που ξεκινά απόψε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και από τις 11 έως τις 17 Απριλίου θα φιλοξενήσει πλήθος προβολών, καλεσμένων και πάνελ συζητήσεων, εξασφάλισε προσκλήσεις για τους αναγνώστες της.

Συγκεκριμένα θα δοθούν προσκλήσεις για τις παρακάτω προβολές:

Παρασκευή 12/4, 22:00 - Spit and ashes (70'): 5 μονές

Σάββατο 13/4, 14:30 - The artist and the pervert (107') + Q&A: 5 διπλές

Σάββατο 13/4, 18:30 - Lesbian Stories: 5 μονές

Κυριακή 14/4, 17:20 - Birds of the borderlands (133'): 5 διπλές

Δευτέρα 15/4, 17:30 - Elderly Happily ever after shorts: 5 μονές

Τρίτη 16/4, 17:30 - Love, Scott (77'): 5 μονές

Τετάρτη 17/4, 19:30 - Just friends (81'): 5 διπλές

Ξεφυλλίστε αναλυτικά το πρόγραμμα των προβολών, διαβάστε τις συνόψεις, δείτε τα τρέιλερ και διεκδικήστε προσκλήσεις για την ταινία της επιλογής σας.

