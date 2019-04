Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc For Dance Festival θα διεξαχθεί φέτος στις 23, 24, 25 & 26 Μαΐου στο θέατρο Κιβωτός, φιλοξενώντας οκτώ παραστάσεις έργων σύγχρονου χορού, τα πέντε από τα οποία παρουσιάζονται στην παγκόσμια πρεμιέρα τους στην Αθήνα.



Τα έργα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ εκφραστικό φάσμα, εστιάζοντας στον ήχο της κίνησης, την πολυφωνία των σωμάτων και τελικά τη γλώσσα που αρθρώνει ο χορός σήμερα.



Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουν έργα τους οι δημιουργοί: Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου, Σοφία Μαυραγάνη, Ξένια Κογχυλάκη, Fouad Boussouf (Μαρόκο-Γαλλία), Στέφανος Μπίζας, Φώτης Νικολάου (Κύπρος), Ιωάννα Αντώναρου & Νατάσα Σαραντοπούλου, Flora Detraz (Company cie PLI /Πορτογαλία-Γαλλία).

Φωτο: Karine de Barbarin

Το πρόγραμμα

23 Μαΐου

Evil Unicorns, Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου

Afterwords, Σοφία Μαυραγάνη

24 Μαΐου

JunkDance, Ξένια Κογχυλάκη

Nass, Company Massala

25 Μαΐου

The Playground, Στέφανος Μπίζας

Τάματα, Φώτης Νικολάου

26 Μαΐου

Ιt's better in the bahamas, Ιωάννα Αντώναρου-Νατάσα Σαραντοπούλου

Muyte Maker, Company Flora Detraz

Παράλληλες δράσεις

PARC_dialogues

04 & 05/05

Oι χορογράφοι Σοφία Μαυραγάνη, Φώτης Νικολάου, Fouad Boussouf και Flora Détraz αποκαλύπτουν την «πρώτη ύλη» του έργου τους και τις επιρροές τους μέσα από προβολή βίντεο και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό που συντονίζει η Χρυσάνθη Μπαδέκα.

ARC_hood

10 & 11 & 12/05

Στο πλαίσιο της δράσης που φέρνει τον χορό στις γειτονιές, στους πεζοδρόμους, στις πλατείες, στον δημόσιο και κοινό χώρο της πόλης, οι Satchie Noro και Silvain Ohl παρουσιάζουν τη δημιουργία τους Origami.

ARC_prime movers

18 & 19/05

Νέοι δημιουργοί έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους και την ιδιαίτερη κινητική τους γλώσσα, και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία πεδίου σε επαφή με ένα ευρύ, διεθνές κοινό.

ARC_loop

23 & 24 & 25 & 26/05

Η Despina Lloyd Goula παρουσιάζει μια λούπα κάθετων χορευτικών συμβάντων (vertical dance) έξω και γύρω από τον χώρο των παραστάσεων του κεντρικού πυρήνα του φεστιβάλ και σε οργανική συνάφεια με τα έργα του.

ARC_flow

25 & 26/05

Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) των παραστάσεων του κεντρικού πυρήνα του φεστιβάλ το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Μαΐου 2019.

ARC_hothouses

23 & 24/05

Επιμορφωτικά workshops για επαγγελματίες του χορού με εστίαση στις εξελίξεις των χορευτικών τεχνικών, τις διεθνείς τάσεις και τα νέα χορευτικά ιδιώματα.

Info

Arc For Dance Festival

23, 24, 25 & 26 Μαΐου

Θέατρο Κιβωτός

Είσοδος ελεύθερη