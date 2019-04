Έκθεση με πάνω από 300 έργα του Ουίλλιαμ Μπλέικ θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο αυτό το φθινόπωρο από την Tate Britain.

Ο Ουίλλιαμ Μπλέικ (1757 - 1827), πέρα από ποιητής, υπήρξε ζωγράφος και χαράκτης.

Europe

Δυστυχώς, η αποτυχημένη έκθεση των έργων του το 1809, που πραγματοποιήθηκε πάνω από το κατάστημα κλωστοϋφαντουργίας της οικογένειάς του στο Σόχο, στέρησε από το κοινό το έργο του καλλιτέχνη.

Τον Σεπτέμβριο, η Tate Britain, θα εκθέσει πάνω από 300 πρωτότυπες ακουαρέλες, πίνακες ζωγραφικής και εκτυπώσεις.

Albion Rose

Capaneus the Blasphemer

Παράλληλα θα φτιάξει ξανά ένα μικρό οικιακό δωμάτιο όμοιο με αυτό που ο καλλιτέχνης δημιουργούσε τα έργα του.

Τα έργα The Spiritual Form of Nelson Guiding Leviathan και The Spiritual Form of Pitt Guiding Behemoth θα μεγεθυνθούν ψηφιακά και θα προβληθούν σε έναν τοίχο της Tate Britain σε κλίμακα ανάλογη με αυτή που αρχικά ο Ουίλλιαμ Μπλέικ ήθελε να ζωγραφιστούν.

Ghost of a Flea

Jerusalem

Pity

Ακόμα, αυθεντικά έργα θα παρουσιαστούν σε διάταξη ανάλογη με αυτήν της έκθεσης του 1809, ενώ θα εκτεθούν και εικονογραφήσεις που έκανε για βιβλία.

O Ουίλλιαμ Μπλέικ, πιθανότατα σε αυτοπροσωπογραφία

Η έκθεση William Blake: The Artist θα εγκαινιαστεί στην Tate Britain στις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 και θα διαρκέσει ως τις 2 Φεβρουαρίου του 2020.