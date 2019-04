ΠΑΡΤΙ

Lower Parts: Miley Serious

H Lower Parts επιστρέφει στο υπόγειο του Ρομάντσο για να υποδεχτεί την ανερχόμενη και ταλαντούχα dj Miley Serious, ιδρύτρια της 99cts Records και παραγωγό από τη Γαλλία.

Στα sets της κυριαρχούν τολμηρές επιλογές, acid house, ghetto house, industrial και ηλεκτρονική μουσική. Θα συνοδεύσουν οι djs της αθηναϊκής ηλεκτρονικής σκηνής: Khmer Rouge, Tsev και ο coach της lower parts, Asty Tekk.



5/4, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:30

ΘΕΑΤΡΟ

Το Βιβλίο του Εαυτού μου: Κεφάλαιο 66 The Dream Kompany

Το Βιβλίο του Εαυτού μου



Το νέο κεφάλαιο του σπονδυλωτoύ θεατρικού έργου «Το Βιβλίο του Εαυτού μου» ανεβάζει ο Χρήστος Πασσαλής. To τέταρτο, κατά σειρά παραγωγής, ακραίο και ονειρικό Κεφάλαιο 66 ακολουθεί την Ε., την ηρωίδα του Βιβλίου, σε μια άγνωστη πόλη που διοικείται από την Dream Kompany, μια εταιρεία που κατασκευάζει όνειρα προκειμένου οι πολίτες να αποδράσουν από την πραγματικότητα και να ζήσουν σε έναν κόσμο φαντασίας, στον Κόσμο-2.



4- 21/4, Bios, Πειραιώς 84, Πέμπτη- Κυριακή στις 21.00, εισ.: 10 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Φοίβος Δεληβοριάς, Τα τραγούδια του πεζοδρομίου

Φοίβος Δεληβοριάς



Την Παρασκευή 5 Απριλίου ο Φοίβος Δεληβοριάς θα είναι στο Gagarin τραγουδώντας δικά του κομμάτια, παλιά και ακυκλοφόρητα (όπως το «Μόνο Ψέματα»), αλλά και αγαπημένων του καλλιτεχνών (Αγγελάκα, Παυλίδη, Κόρε.Υδρο., Θανάσης Παπακωνσταντίνου κ.α.). Μαζί του, οι συνεργάτες του: Ντούβας, Χριστοδούλου, Παντέλης και Soto, αλλά και το έκτο πλέον μέλος της μπάντας, η Νεφέλη Φασούλη.



5/4, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 22:00, εισ.: 11-13 ευρώ

Κωστής Μαραβέγιας, Η μουσική για το θέατρο

Από τον Αριστοφάνη έως τον Μολιέρο και από την Επίδαυρο και το Εθνικό Θέατρο, ο Μαραβέγιας παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια και τις μουσικές που συνθέτει για το θέατρο και τον κινηματογράφο.



10/4, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Χίλτον, 20:30, εισ.: 9-35 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Elizabeth

Φωτο: Μυρτώ Αποστολίδου



Με σκηνικές στιγμές που θυμίζουν πίνακες της Αναγέννησης, η καινούργια χορογραφική δουλειά της Ιωάννας Πορτόλου και της ομάδας Griffón «Elizabeth» εμπνέεται από τη βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας.

Οι διάσπαρτες καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, ανοιχτές αναφορές σε έργα τέχνης–σύμβολα για τον δυτικό πολιτισμό λειτουργούν ως μια δίοδος επικοινωνίας με το κοινό ενώ η ονειρική βραδύτητα της χορογραφίας συντελεί σε μια έντονη συναισθηματική εμπειρία.



4- 6/4, Μέγαρο Μουσικής, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, Πέμπτη 4, Παρασκευή 5, Σάββατο 6 Απριλίου: 21:00, εισ.: 10-15 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Οράματα και θάματα Στρατηγού Μακρυγιάννη

Φωτο: Δ. Σακαλάκης



Σε έναν αλληγορικό σκηνικό χώρο, με σπασμένα αγάλματα, στοίβες χαρτιών και ερειπίων, τα πρόσωπα, τα πράγματα και τα πλάσματα της φαντασίας του Μακρυγιάννη διαμορφώνουν την εξομολόγηση του Στρατηγού προς το ακροατήριο, σε αυτή την πρωτότυπη όπερα σε μουσική και σύλληψη Δημήτρη Μαραγκόπουλου και μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου.

Υπαρκτά και φανταστικά πρόσωπα, όπως η γυναίκα του Στρατηγού, η μυστηριακή Ονειροκρίτρια, ο Όθωνας και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αναδύονται μέσα από ένα υποβλητικό μουσικό σύμπαν.



5- 7/4, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30, εισ.: 15-20 ευρώ

DJ SET

Triangulum: Drunken Kong

Με πατέρα από την Ινδία και μητέρα από την Ιαπωνία ο Drunken Kong (D.Singh) φτιάχνει up-tempo ηλεκτρονική μουσική και έχει κερδίσει σταδιακά την υποστήριξη πολλών διεθνούς φήμης καλλιτεχνών και DJs όπως οι: Adam Beyer, Pan-Pot, Uto Karem, κ.α.



5/4, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 24:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Gülsün Karamustafa, The Peculiar Song

Gülsün Karamustafa, The Peculiar Song



Μία από τις πιο σημαντικές εικαστικούς του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα στην Τουρκία., η Gülsün Karamustafa, εκθέτει στην Nitra Gallery έργα ζωγραφικής, αντικείμενα, φωτογραφικά κολάζ και βίντεο από όλα τα χρόνια της πορείας της.

Με αφορμή την ιστορία της Κωνσταντινούπολης, της οποίας ο πληθυσμός έχει αυξηθεί σε 20 εκατομμύρια σε λιγότερο από μισό αιώνα, η Karamustafa θέτει μέσα από τη δουλειά της ζητήματα όπως αυτά της ιστορίας αλλά και της μνήμης.



4/4- 1/6, Nitra Gallery, Αλοπέκης 34, Τρίτη – Παρασκευή 12.00 – 20.00 / Σάββατο 11.00 – 15.00, Είσοδος Ελεύθερη, Εγκαίνια παρουσία της καλλιτέχνιδας: Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, 20:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ



For Ever More Images?



Αντλώντας έμπνευση από τα Χρυσά Αρχεία, το οπτικοακουστικό υλικό που μετέφεραν στο διάστημα το 1977 τα διαστημόπλοια Voyager I και ΙΙ- χρονοκάψουλα για πιθανούς εξωγαλαξιακούς παραλήπτες- η έκθεση επιχειρεί να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους παράγουμε, διακινούμε και κωδικοποιούμε σήμερα τις εικόνες γύρω μας.

9- 22/4, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λ. Συγγρού 107-109, Καθημερινά 16:00-22:00, Εγκαίνια έκθεσης: 9 Απριλίου 20:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Kolida Babo

Το πρώτο άλμπουμ τους ηχογραφήθηκε κατά την διάρκεια αυτοσχεδιαστικών live sessions που ξεκίνησαν την νύχτα του εθίμου "Κολίντα Μπάμπω" της βόρειας Ελλάδας. Οι δύο μουσικοί που συνθέτουν το πρότζεκτ ειδικεύονται στα πνευστά και εξερευνούν την παραδοσιακή μουσική της Αρμενίας και της folk παραδόσεις της Ηπείρου και της Θράκης σε σχέση με τα abstract electronics και την free jazz.



6/4, Underflow, Καλλιρρόης 39, 21:30, εισ.: 8 ευρώ