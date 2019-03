Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο Ranking Roger, τραγουδιστής του σπουδαίου σκα συγκροτήματος The Beat.

Ο Ranking Roger, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα των The Beat, πέθανε σπίτι του με την οικογένειά του στο πλάι του.

«Η οικογένεια του Roger θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι συμπαραστάθηκαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», έγραψαν οι The Beat στο Facebook.

Τον Ιανουάριο ο Ranking Roger, σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, είχε μιλήσει ανοιχτά για τις επιπλοκές που είχαν προκαλέσει στην υγεία του δύο εγκεφαλικοί όγκοι ενώ έπασχε και από καρκίνο στον πνεύμονα.

Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια θανάτου του καλλιτέχνη.

Ο Ranking Roger γεννήθηκε το 1963. Το πραγματικό του όνομα ήταν Roger Charlery.

Για ένα διάστημα συμμετείχε ως ντράμερ στους Dum Dum Boys ενώ, έφηβος ακόμη, έγινε ιδρυτικό μέλος των The Beat.

Ως τραγουδιστής των The Beat πήρε μέρος σε όλη τη δισκογραφία του συγκροτήματος ως την διάλυσή του το 1983. Στη συνέχεια σχημάτισε τους General Public μαζί με τον Dave Wakeling.

Οι General Public ηχογράφησαν τρεις δίσκους. To 1988, o Ranking Roger κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο ενώ το 2001 πειραματίστηκε με περισσότερο ηλεκτρονικούς ήχους.

Παραγωγικός καλλιτέχνης με πολλές συνεργασίες στο ενεργητικό του, ο Ranking Roger επανασχημάτισε τους The Beat το 2005 και την ίδια χρονιά έπαιξαν στο Glastonbury.

Το 2016 το θρυλικό συγκρότημα κυκλοφόρησε νέο δίσκο, ενώ την επόμενη χρονιά, μαζί με την επίσης σκα μπάντα The Selecter, που μεσουράνησαν μαζί στα τέλη της δεκαετίας του 1970, πραγματοποίησαν περιοδεία στην Ευρώπη και την Αυστραλία.

Υπό έκδοση εντός της χρονιάς είναι η αυτοβιογραφία του με τίτλο «I Just Can't Stop It», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι The Beat πρόλαβαν να ηχογραφήσουν έναν ακόμη δίσκο πριν τον θάνατο του Ranking Roger.

Mε πληροφορίες από Pitchfork