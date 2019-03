Ο ηθοποιός Άρμι Χάμερ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του στην ιδέα ενός σίκουελ για τη επιτυχημένη περσινή ταινία «Call Me By Your Name».

Ο Αμερικανός σταρ πρωταγωνίστησε μαζί με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στη μεγάλη επιτυχία του Λούκα Γκουαντανίνο που βασιζόταν στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αντρέ Ασιμάν.

Και οι δύο ηθοποιοί έλαβαν εξαιρετικές κριτικές για τις ερμηνείες τους, με τον Σαλαμέ να κερδίζει μία υποψηφιότητα για Όσκαρ A' Ανδρικού Ρόλου και την ταινία να αποσπά τελικά το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου.

Σε συνέντευξή του στο Vulture, μιλώντας για την πιθανότητα ενός σίκουελ, ο Άρμι Χάμερ φάνηκε να φαίνεται διστακτικός στην προοπτιική:

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι τόσο καλό όσο το πρώτο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη υπάρξει χαλαρές συζητήσεις γι' αυτό, αλλά στην τελική σκέφτομαι ότι το πρώτο ήταν τόσο ξεχωριστό για όσους συμμετείχαν, και τόσοι πολλοί άνθρωποι που το είδαν ένιωσαν ότι τους άγγιξε ή τους μίλησε. Αν κάνουμε δεύτερη ταινία, νομίζω ότι εμείς οι ίδιοι θα απογοητευτούμε».

Ωστόσο, ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός με τη συμμετοχή του στην ταινία The Social Network του Ντέιβιντ Φίντσερ, δεν φαίνεται να απορρίπτει εντελώς την ιδέα συμμετοχής του στο σίκουελ: «Δεν το έχω συζητήσει διεξοδικά. Κοίτα, αν καταλήξουμε με ένα τέλειο σενάριο, και ο Τίμι (Σαλαμέ) είναι μέσα και ο Λούκα (Γκουαντανίνο) είναι μέσα, θα ήμουν μαλάκας να πω όχι.

»Ταυτόχρονα όμως σκέφτομαι ότι ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό. Γιατί δεν το αφήνουμε στην ησυχία του;».