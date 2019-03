Δεκαετίες μετά, και αφού οι περισσότερες γαλλόφωνες χώρες υιοθέτησαν το θηλυκό γένος για επαγγέλματα, οι επίσημοι «φρουροί» της γαλλικής γλώσσας υποστήριξαν την αλλαγή.

Η Γαλλική Ακαδημία, της οποίας τα μέλη είναι γνωστά ως «αθάνατοι», υποστήριξε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο σε μία «φυσική εξέλιξη» της γαλλικής γλώσσας.



Το θηλυκό γένος τίτλων εργασίας σε επαγγέλματα όπως εισαγγελέας ή πυροσβέστης, υπάρχουν ήδη στην γαλλική γλώσσα και χρησιμοποιούνται συχνά. Μέχρι τη στιγμή που η Ακαδημία άσκησε βέτο στις αλλαγές αυτές καθώς τις έκρινε «βάρβαρες».

Στην αναφορά της η Ακαδημία αναφέρει ότι «οι εξελίξεις που στοχεύουν στην αναγνώριση της θέσης της γυναίκας μέσω της γλώσσας μπορούν να προβλεφθούν αρκεί να μην αντιτίθενται στους πρωταρχικούς και βασικούς κανόνες της ίδιας της γλώσσας»



Για παράδειγμα θα δεχτεί την αλλαγή του γένους στην λέξη «professeure» (καθηγήτρια) έναντι του αντίστοιχου αρσενικού ισοδύναμου «professeur».

To feminists outside of France, fighting to be allowed gender-neutral or even male work titles; this may seem like a step in the wrong direction. But to French feminists, women being linguistically recognised as actually present in this world is very important. https://t.co/GZvl83mXIm