Η ταινία Black Panther βραβεύτηκε χθες με τρία Όσκαρ, στη χθεσινή 91η τελετή απονομής.

Το φιλμ του σκηνοθέτη Ράιν Κούγκλερ, απέσπασε τα όσκαρ καλύτερης Μουσικής, Κουστουμιών και Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού.

Δύο από τους βραβευθέντες έγραψαν ιστορία, καθώς έγιναν οι πρώτοι μαύροι νικητές στις συγκεκριμένες κατηγορίες, στην ιστορία των Όσκαρ.

Η Ρουθ Κάρτερ, πήρε το χρυσό αγαλματίδιο για τα κουστούμια που σχεδίασε ενώ η Χάνα Μπίτσλερ μοιράστηκε το Όσκαρ καλλιτεχνικού σχεδιασμού με την Τζέι Χαρτ.

Λίγο πριν την απονομή των Όσκαρ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, (CIA) ανάρτησε μία ηλεκτρονική δημοσκόπηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, σχετικά με ένα ανύπαρκτο μέταλλο που παρουσιάζεται στην ταινία.

«Στο Black Panther, ένα μοναδικό μέταλλο που αποκαλείται vibranium βοηθά το φανταστικό αφρικανικό κράτος της Wakanda να γίνει η πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένη χώρα στον πλανήτη. Πιστεύετε πως το vibranium είναι:

-Αληθινό μέταλλο

-Βασισμένο σε αληθινά μέταλλα

-Πιθανή μελλοντική τεχνολογία

-Καθαρή επιστημονική φαντασία

Τελικά, η δημοσκόπηση έληξε με περισσότερους από τους μισούς να απαντούν πως το vibranium είναι εντελώς φανταστικό.

«Το vibranium στο κουστούμι του Black Panther τον προστατεύει από κινητική φθορά, και τα αθλητικά από vibranium είναι εντελώς αθόρυβα και απορροφούν εξαιρετικά τους κραδασμούς από πτώσεις. Θα ήταν εξαιρετικά για κατασκόπους, σωστά; Τι κρίμα που δεν είναι αληθινά», σχολίασε σε άλλη ανάρτηση η CIA.

