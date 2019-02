Μια μέρα πριν τα πολυπόθητα για κάθε ηθοποιό Όσκαρ, έρχονται τα βραβεία που κανείς δεν θέλει. Τα Χρυσά Βατόμουρα της χρονιάς ανακοινώθηκαν.

Τα βραβεία για τις χειρότερες ερμηνείες και ταινίες ανακοινώθηκαν με βίντεο ενώ φέτος ήταν η 39η απονομή των Χρυσών Βατόμουρων.

Αν έχετε δει κάποια από αυτές τις ταινίες και φύγατε απογοητευμένοι από την αίθουσα, τότε οι ειδικοί συμφωνούν μαζί σας...

Την επιλογή για το ποιοι κέρδισαν τα βραβεία έκανε μια επιτροπή μελών από τις ΗΠΑ και διάφορες άλλες χώρες.

Και φέτος αποφάσισαν πως το «Holmes and Watson», με τους John C Reilly και Will Ferrell, ήταν από τα χειρότερα της χρονιάς καθώς του έδωσαν τέσσερα βραβεία: της χειρότερης ταινίας, του χειρότερου ριμέικ, της χειρότερης σκηνοθεσίας και του χειρότερου β' αντρικού ρόλου για τον John C Reilly.

Φέτος έχουμε όμως και βραβείο στον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είναι νικητής του α' αντρικού ρόλου υποδυόμενος τον εαυτό του στα ντοκιμαντέρ «Death of a Nation»and «Fahrenheit 11/9».

Για ακόμη μια χρονιά δεν απουσιάζουν οι «Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι» καθώς με το σίκουελ «Fifty Shades Freed» κέρδισαν το βραβείο χειρότερου σεναρίου.

Εντυπωσιακή είναι η βράβευση της Μελίσα ΜακΚάρθι η οποία αύριο διεκδικεί Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «Can You Ever Forgive Me?» αλλά κέρδισε Χρυσό Βατόμουρο για τους ρόλους της σε δύο ταινίες: The Happytime Murders και Life of the Party.

Η λίστα με όλους τους νικητές:

Χειρότερη ταινία: Holmes & Watson

Xειρότερη Ηθοποιός: Melissa McCarthy, The Happytime Murders & Life of the Party

Bραβείο λύτρωσης για τα Χρυσά Βατόμουρα: Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Χειρότερος ηθοποιός: Donald J Trump, Death of a Nation & Fahrenheit 11/9

Χειρότερος β αντρικός ρόλος: John C Reilly, Holmes & Watson

Xειρότερος β΄γυναικείος ρόλος- Kellyanne Conway, Fahrenheit 11/9

Χειρότερο ριμέικ: Holmes & Watson

Xειρότερος σκηνοθέτης - Etan Cohen για το Holmes & Watson

Χειρότερο σενάριο - Fifty Shades Freed, Niall Leonard,