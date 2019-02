Σε θρίαμβο με επτά βραβεία για το «Τhe Favourite» και τον έλληνα σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο εξελίχθηκε η απονομή των Bafta.

To φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου που ήταν υποψήφιο για 12 βραβεία, τα περισσότερα από κάθε άλλη ταινία, απέσπασε τελικά επτά βραβεία και οδεύει για τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ.

Η «Ευνοούμενη» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής, το Καλύτερου Μακιγιάζ, η Ρέιτσελ Βάις το β' γυναικείου ρόλο, το βραβείο καλύτερου σεναρίου, καλύτερων κοστουμιών και τέλος η Ολίβια Κόλμαν κέρδισε το βραβείο α' γυναικείου ρόλου.

Ο Γιώργος Λάνθιμος ευχαρίστησε τις τρεις πρωταγωνίστριες της ταινίας,Ολίβια Κόλμαν, Ρέιτσελ Βάις και Εμα Στόουν, για τις οποίες δήλωσε υπερήφανος.

Director of @the_favourite Yorgos Lanthimos thanked the three stellar leads of the film while accepting the BAFTA for Outstanding British Film 🙏 #EEBAFTAs #BAFTA pic.twitter.com/Orq0if7jdS

Το βραβείο σκηνοθεσίας το οποίο διεκδικούσε και ο Γιώργος Λάνθιμος κέρδισε ο Αλφόνσο Κουαρόν για το «Roma» το οποία απέσπασε επίσης το βραβείο καλύτερης ταινίας.

Συνολικά η ταινία ήταν υποψήφια για τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Γιώργο Λάνθιμο, Καλύτερου Σεναρίου και Καλύτερου Α' Γυναικείου ρόλου (για την Κόλμαν) και δύο υποψηφιότητες για το βραβείο Καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου για τις συμπρωταγωνίστριες της Κόλμαν, Ρέιτσελ Βάις και Έμα Στόουν, Καλύτερης Φωτογραφίας, Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής, Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών, Καλύτερου Μακιγιάζ και Καλύτερου Μοντάζ.

«Φτιάξαμε μια πολύ βρετανική ταινία, η υπόθεση είναι πολύ βρετανική», σχολίασε ο Έλληνας σκηνοθέτης, μιλώντας από το κόκκινο χαλί στο πρακτορείο Reuters. «Είναι θαυμάσιο επειδή αναγνωρίζονται και οι συνεργάτες μου και για αυτό είμαι πολύ υπερήφανος», πρόσθεσε μιλώντας για το βραβείο καλύτερου σεναρίου που κέρδισε η ταινία του.

Το βραβείο καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου πήγε στο BlacKkKlansman του Σπάικ Λι ενώ ο Μπράντλεϊ Κούπερ κέρδισε το βραβείο μουσικής για την ταινία Ένα Αστέρι Γεννιέται.

Ο Μαχέρσαλα Άλι κέρδισε το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Το Πράσινο Βιβλίο ενώ ο Ράμι Μάλεκ, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Bohemian Rhapsody, κέρδισε για την ερμηνεία του το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου.

Oλα τα βραβεία αναλυτικά:

Καλύτερη Ταινία

Roma του Αλφόνσο Κουαρόν

Σκηνοθεσία

Αλφόνσο Κουαρόν, Roma

A' Ανδρικός Ρόλος

Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

Α' Γυναικείος Ρόλος

Ολίβια Κόλμαν, The Favourite

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου

Well done to the team @The_Favourite for coming out on top for Original Screenplay, their third win of the evening! 📝👏 #EEBAFTAs #BAFTA pic.twitter.com/9cFx1p37GC