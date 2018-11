A Victim of Society/Kostadis

Οι A Victim Of Society υποστιρίζουν ότι είναι συγκρότημα που υπάρχει για να παίζει live. Μετά από αρκετό καιρό ηχογράφησαν καινούργιο υλικό και θέλουν να δουν πως ακούγεται ζωντανά.

Στις 17 Νοέμβρη θα κάνουν ακριβώς αυτό, με μπάσα, drums, κιθάρες, φωνές και λούπες που δεν σταματάνε. Μαζί τους ο Kostadis είναι το solo project του Kostadis Michail.



17/11, Temple Athens, Ιάκχου 17, 21:00, εισ.: 6-8 ευρώ

Jazzmeia Horn

Jazzmeia Horn



H πιο ραγδαία ανερχόμενη τραγουδίστρια της jazz των τελευταίων χρόνων έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η Jazzmeia Horn το 2013 πήρε μέρος στον διαγωνισμό «Sarah Vaughn International Jazz Competition» αποσπώντας με άνεση το πρώτο βραβείο.

Αργότερα αφού κέρδισε το πλέον αναγνωρισμένο βραβείο για νέους τζαζ καλλιτέχνες, το «Thelonious Monk Institute International Jazz Competition», κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, "A Social Call" το οποίο αμέσως προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία του Best Jazz Vocal Album. Τον Ιανουάριο του 2018 τραγούδησε στην τελετή απονομής των βραβείων και αποθεώθηκε.



16- 19/11, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, Παρ. & Σαβ.: 22.30, Κυρ. & Δευτ.: 21.30, εισ.: 20-30 ευρώ

Π39: Prurient/ Vatican Shadow

Prurient



Καλεσμένος της δισκογραφική π electronics, ο Dominic Fernow επιστρέφει στην Ελλάδα για μια μοναδική διπλή εμφάνιση. Ο Αμερικανός καλλιτέχνης της πειραματικής noise/electronica παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τις δύο καλλιτεχνικές του προσωπικότητες (Prurient και Vatican Shadow) την ίδια βραδιά.



Μαζί του η Becka Diamond, label manager της δισκογραφικής του Hospital Productions και ανερχόμενη DJ.



16/11, Temple Athens, Ιάκχου 17, 21:00, εισ.: 14 ευρώ

Cold Cave

Cold Cave



Οι Cold Cave είναι το δημιούργημα του πολυτάλαντου μουσικού και συγγραφέα Wesley Eisold. Ξεκίνησαν το 2007 και πολύ γρήγορα χαρακτηρίστηκαν ένα απ' τα σημαντικότερα dark wave, synth pop συγκροτήματα της γενιάς τους, παίζοντας σε ιδιαίτερους χώρους όπως τα μουσεία The Getty και Guggenheim και μαζί με καταξιωμένα σχήματα όπως οι Nine Inch Nails, Sonic Youth και Jesus and Mary Chain.



Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εφημερίδα Guardian: ο Wesley Eisold είναι ο θεός του νιχιλισμού και της απόγνωσης. Με μαεστρία δημιουργεί το οικοδόμημα των Cold Cave τοποθετώντας την θλίψη της ερμηνείας του Morrissey στο How Soon Is Now επάνω στα ηλεκτρονικά beats των Nitzer Ebb και τις μελωδίες των New Order.



16/11, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, 21:00, εισ.: 15-20 ευρώ

Μαρία Παπαγεωργίου

Η Μαρία Παπαγεωργίου θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά με τη νέα της μπάντα τον δίσκο "Αλληλογραφία", με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε νέα ανάγνωση.

Η παράστασή της θα χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο, θα γίνει η πρώτη επίσημη παρουσίαση του τελευταίου της δίσκου "Αλληλογραφία", αποτέλεσμα της συνεργασίας της με το Μίκη Θεοδωράκη. Στο δεύτερο, θα ακουστούν τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία.



16/11, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 22:00, εισ.: 12 ευρώ

RSLG Quartet, Glue & Ignaz Schick, Improv 1

Με επίκεντρο την avant-jazz και τις εφαρμογές των νέων μέσων, το αθηναϊκό κουαρτέτο RSLG απογειώνει το κοινό.



Μπορούν οι ηλεκτρονικοί ήχοι να ακούγονται ταυτόχρονα οργανικοί και ακουστικοί; Το Improv I παρουσιάζει μια από τις κυρίαρχες τάσεις στη σύγχρονη αυτοσχεδιαστική τζαζ, με δύο αντιπροσωπευτικά σχήματα του είδους, τα οποία πειραματίζονται με live electronics, samples, ηχητικά παιχνίδια και οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει πρωτότυπα πολυσυλλεκτικά ηχοχρώματα.

Με επίκεντρο την avant-jazz και τις εφαρμογές των νέων μέσων, το αθηναϊκό κουαρτέτο RSLG απογειώνει το κοινό. Στη συνέχεια, οι Glue μαζί με τον sound artist Ίγκνατς Σικ από το Βερολίνο εμπλουτίζουν τους μουσικούς τους αυτοσχεδιασμούς με «πειραγμένους» ηλεκτρονικούς ήχους.



16/11, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση-Μικρή Σκηνή, Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα, 21:00, εισ.: 7-12 ευρώ

Οι Μουσικοί της Καμεράτας συναντούν τους Deep Purple

Γιώργος Πέτρου



Η μεγάλη περσινή επιτυχία τω Μουσικών της Καμεράτας και του Γιώργου Πέτρου συνεχίζεται και φέτος: ένα τολμηρό πρόγραμμα με δύο συμφωνικά έργα του Jon Lord, ψυχή των Deep Purple.



16/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Χίλτον, 20:30, εισ.: 9-35 ευρώ

Jack Heart & The Love Ghosts w/ Jef Maarawi

Jack Heart & The Love Ghosts



Ο Jack Heart είναι η καλλιτεχνική περσόνα του Νικόλα Κοκολάκη. Τον Ιούνιο του 2017 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο δίσκο του με τίτλο Emotional Piñata. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, κυκλοφόρησε στην Inner Ear Records ένα 7'' με τίτλο "108". Ύστερα ήρθαν οι The Love Ghosts και πήγαν και κλείστηκαν σε έναν πύργο στη Μάνη για να ηχογραφήσουν το νέο τους δίσκο με τίτλο "Blue Eternity" όπου θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2019.

Τα καινούρια τραγούδια παίχτηκαν για πρώτη φορά ζωντανά στο Ejekt Festival 2018, ενώ μοιράστηκαν το stage με τον Nick Cave and the Bad Seeds, Editors, Wolf Alice και Protomartyr.

Ο Jef Maarawi είναι μουσικός και ηθοποιός από την Αθήνα. Γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και είναι επηρεασμένος από folk μουσικούς όπως ο Bonnie Prince Billy, o Eliott Smith και ο Father John Misty, καθώς και από την βραζιλιάνικη μουσική κουλτούρα. Το 2007 ξεκίνησε το μουσικό project "Egg Hell" και κυκλοφόρησε ένα ομότιτλο EP το 2009. Ακολούθησαν ένα δεύτερο EP με τίτλο "Brownie Crumbs" το 2011 και το πρώτο album με τίτλο "Once Part of a Whole Ship" το 2014.

To χειμώνα του 2016 ηχογράφησε στο στούντιο του King Elephant τον πρώτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο "Comfort Food", που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2017 από την Inner Ear.



16/11, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 6 ευρώ

Εθνική Ορχήστρα της Ρωσίας/ Μιχαήλ Πλετνιόφ/ Νικολάι Λουγκάνσκι

Η πρώτη μη κρατική ορχήστρα της Ρωσίας κρατάει σήμερα τα σκήπτρα της μεγάλης ρωσικής συμφωνικής παράδοσης. «Επίσημη» αγαπημένη των Μοσχοβιτών, διοργανώνει το μεγάλο φθινοπωρινό φεστιβάλ της πόλης, ενώ έχει κερδίσει το διεθνές ακροατήριο με εκτενείς περιοδείες.



Στο Μέγαρο συμπράττει με δύο νικητές του φημισμένου Διαγωνισμού Τσαϊκόφσκι: τον ιδρυτή της, μαέστρο και πιανίστα Μιχαήλ Πλετνιόφ και τον σολίστ Νικολάι Λουγκάνσκι, ιδανικό ερμηνευτή στο Τρίτο κοντσέρτο του Ραχμάνινοφ.



18/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Χίλτον, 20:30, εισ.: 15-80 ευρώ