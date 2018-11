Το νέο βιογραφικό μιούζικαλ με θέμα τη ζωή της Cher ανεβαίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο Neil Simon Theater της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα τρία στάδια της καριέρας της με τρεις διαφορετικές πρωταγωνίστριες.

Την «ώριμη» ενσάρκωση της με την ονομασία «Star» υποδύεται η Stephanie Block. Στο άλλο άκρο της ηλικιακής κλίμακας, τη νεαρή τραγουδίστρια (ονομασία χαρακτήρα: «Babe») υποδύεται η Micaela Diamond, ενώ την Cher στα «μεσαία χρόνια» της («Lady») ενσαρκώνει η Teal Wicks.

Teal Wicks, Stephanie J. Block και Micaela Diamond, οι τρεις πρωταγωνίστριες της παράστασης

Αντίστοιχη διανομή του κεντρικού ρόλου σε τρεις πρωταγωνίστριες έχει γίνει και στην περίπτωση ενός άλλου βιογραφικού μιούζικαλ, του «Summer» με θέμα την καριέρα της Donna Summer, εδώ όμως υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συνύπαρξη των τριών ερμηνευτριών επί σκηνής.

Η 72χρονη Cher βρέθηκε και πάλι πρόσφατα στην επικαιρότητα με την κυκλοφορία προ μηνός του νέου της άλμπουμ «Dancing Queen» με διασκευές τραγουδιών των Abba, εμπνευσμένο από την επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη με το κινηματογραφικό μιούζικαλ «Mamma Mia! Here We Go Again».

Με πληροφορίες από τους New York Times