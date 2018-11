Οι Spice Girls ανακοίνωσαν μόλις την πρώτη τους κοινή περιοδεία εδώ και μία δεκαετία, η οποία θα περιλαμβάνει αρχικά έξι συναυλίες σε διάφορα στάδια της Βρετανίας τον επόμενο Ιούνιο.

Οι Melanie B, Emma Bunton, Geri Horner (πρώην Halliwell) και Melanie C αποκάλυψαν λεπτομέρειες από το πολυαναμενόμενο reunion τους σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα.

Δυστυχώς η Victoria Beckham δεν θα συμμετάσχει στο reunion.

Το γκρουπ θα ξεκινήσει την περιοδεία του από το Etihad Stadium του Μάντσεστερ την 1η Ιουνίου 2019, θα περάσει από τις πόλεις Κόβεντρι, Σάντερλαντ, Εδιμβούργο και Μπρίστολ, προτού καταλήξουν στο Wembley Stadium του Λονδίνου.

Το support της περιοδείας έχει αναλάβει η Jess Glynne ενώ η προπώληση των εισιτήριων για όλες τις ημερομηνίες θα ξεκινήσει (και πιθανότατα θα τελειώσει μετά από λίγο, με όλα τα εισιτήρια να εξαντλούνται ταχύτατα) το ερχόμενο Σάββατο.

Η Mel B επιβεβαίωσε επίσης ότι θα ακολουθήσει και παγκόσμια περιοδεία, σημειώνοντας πως ελπίζει η Victoria Beckham να καταφέρει να συμμετάσχει σε κάποια από τις συναυλίες. «Θα είμαστε οι τέσσερις μας. Ελπίζω ότι η Victoria θα είναι μαζί μας κάποια στιγμή. Θα είναι κρίμα αν δεν το κάνει».

Η Emma Bunton δήλωσε σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή της στο Heart Radio: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη... Ανυπομονώ, θα είναι υπέροχα!».

