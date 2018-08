Εμπάργκο στην νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Γουίνι το Αρκουδάκι φέρεται να βάζει η Κίνα.

Την είδηση έδωσε εκπρόσωπος της εταιρίας παραγωγής της ταινίας, Walt Disney, μιλώντας στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, Associated Press.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της απαγόρευσης, ωστόσο, αυτή πρόκειται να αποτελέσει πλήγμα στα έσοδα της ταινίας καθώς η κινέζικη αγορά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο.

Η ταινία, η οποία μέσα μόλις στο πρώτο σαββατοκύριακο προβολής της συγκέντρωσε 25 εκατομμύρια δολάρια έσοδα, εξιστορεί τις περιπέτειες του ενήλικου πια Κρίστοφερ Ρόμπιν, ο οποίος συναντά ξανά τους παιδικούς του φίλους, Γουίνι, Τίγρη και Γουρουνάκι.

Πολλοί πιστεύουν πως η απαγόρευση προήλθε εξαιτίας των αρκετών περιπαικτικών tweets και εικόνων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και παρομοιάζουν τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, με τον Γουίνι το Αρκουδάκι.

Ένα από αυτά είχαν ανεβάσει πέρυσι και οι Financial Times στο twitter μετά τη συνάντηση του Κινέζου προέδρου με τον Μπαράκ Ομπάμα, και στο οποίο συνέκριναν τους δύο ηγέτες με τον Γουίνι και τον Τίγρη αντίστοιχα.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M