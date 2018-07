Ο διάσημος κινηματογραφιστής Ρόμπι Μιούλερ, γνωστός για το έργο του στις ταινίες των Βιμ Βέντερς, Τζιμ Τζάρμους και Λαρς Φον Τρίερ, πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Ο Μιούλερ πέθανε στο σπίτι του στο Άμστερνταμ, μετά από πολλά χρόνια αγγειακής άνοιας που τον είχε αφήσει ανίκανο να μιλήσει ή να κινηθεί, σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα Het Parool.

Ο Ρόμπι Μιούλερ, γεννημένος στο Κουρασάο (τότε μέρος των Ολλανδικών Αντιλλών) το 1940, αποτέλεσε έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες του κινηματογράφου του τελευταίου μισού αιώνα, σύμφωνα με τη Guardian.

Μετά τις σπουδές του στην Κινηματογραφική Ακαδημία της Ολλανδίας, ο Μιούλερ μαθήτευσε δίπλα στον κινηματιγραφιστή Γκέραρντ Βάντενμπεργκ και εργάστηκε ως βοηθός καμεραμάν σε πολλές από τις ταινίες του στην Ολλανδία και τη Γερμανία.

Ο Μιούλερ αποφοίτησε ως διευθυντής φωτογραφίας σε ταινίες μικρού μήκους, μία απο αυτές, το «Alabama (2000 Light Years)» να είναι για έναν τότε φοιτητή της Σχολής Κινηματογράφου του Μονάχου, τον Βιμ Βέντερς.

Η πρώτη ταινία του Βέντερς, «Καλοκαίρι στην Πόλη» (Summer in the City) ήταν επίσης και η αρχή για τον Ρόμπι Μιούλερ. Μαζί θα συνέχιζαν να κάνουν 10 ταινίες, καθώς και μέρος του «Πέρα από τα Σύννεφα» (Beyond the Clouds), την τελευταία ταινία του Μικελάντζελο Αντονιόνι.

Στις ταινίες αυτές ο Μιούλερ ανέπτυξε ένα εκλεπτυσμένο, παρατηρητικό ύφος, συμπληρώνοντας το ενδιαφέρον του Βέντερς για τη ρετρό ποπ κουλτούρα και τις τύπου roadtrip περιπλανήσεις.

Αναμφισβήτητα η πιο επιτυχημένη συνεργασία τους ήταν το «Παρίσι - Τέξας», το οποίο κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1984. Ωστόσο, η ταινία «Ο Αμερικανός φίλος», από το της Πατρίσια Χάισμιθ, ήταν αυτή η οποία εδραίωσε τη διεθνή φήμη τους, το 1977.

Η ταινία αυτή άνοιξε το δρόμο σε πολλές προτάσεις στον Μιούλερ από μεγάλους Αμερικανούς σκηνοθέτες, με τον κινηματογραφιστή να εργάζεται σε ταινίες του Πίτερ Μπογκντανοβιτς, όπως το «Saint Jack» και «They All Laughed» και του Ουίλιαμ Φρίντκιν, «To Live and Die in LA».

Ο Μιούλερ δούλεψε επίσης σε αγγλόφωνες ταινίες για νεότερους σκηνοθέτες όπως τον Άλεξ Κοξ στο «Repo Man» και τον Τζιμ Τζάρμους στο «Στην παγίδα του νόμου» (Στην παγίδα του νόμου).

Ο Ρόμπι Μιούλερ συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Τζάρμους, γυρίζοντας τις ταινίες «Mystery Train», «Dead Man» και «Ghost Dog: Way of the Samurai».

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο Μιούλερ είχε γίνει αποκτήσει μεγάλο όνομα στον κινηματογράφο, ενώ ήταν τακτικά υποψήφιος για βραβεία (παρόλο που δεν προτάθηκε ποτέ υποψήφιος για Όσκαρ).

Συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Λαρς Φον Τρίερ στο «Δαμάζοντας τα κύματα» (Breaking the Waves) το 1996 και στο «Χορεύοντας στο σκοτάδι» (Dancer in the Dark) το 2000, το οποίο κέρδισε και το Χρυσό Φοίνικα.

Η τελευταία ταινία του Μιούλερ, ήταν το «24 Hour Party People» του Μίχαελ Γουίντερμποτομ το 2002, όπως και το «Carib's Leap in Grenada» του Στιβ ΜακΚουίν την ίδια χρονιά.

Με πληροφορίες από The Guardian