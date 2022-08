H αθηναϊκή Ριβιέρα αναβαθμίζεται

Design / «Living by the Sea»: Ένα «ταξίδι» με αφετηρία την αθηναϊκή Ριβιέρα και προορισμό το μέλλον

Η ζώνη «Living by the Sea» του The Ellinikon Experience Centre συνδυάζει το πράσινο με το γαλάζιο, σε έναν προορισμό που έχει την ικανότητα να ζωντανέψει όλες τις αισθήσεις μέσα από την δύναμη της τεχνολογίας.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΚΚΑ