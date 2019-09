Ότι κόλλησα και σε ερωτεύτηκα 4 μέρες πριν φύγεις για εξωτερικό? Ότι δεν φεύγεις για 1-2 χρόνια αλλά God knows for how long.

Ειναι πολυ αστείο ότι δεν δεχόμουν ότι θα με επηρεάσει κανένας, όταν έβλεπα κάποιον πιο συναισθηματική εγευγα τρέχοντας, και τώρα σπαραζω στο κλάμα σαν μικρό παιδί που δεν έκανα κάτι νωρίτερα.

Το είχα το προαίσθημα όμως, και καλά έκανα (?) κρατούσα τις αποστάσεις μου. Τώρα να δω τι θα κάνω που δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που γίνεται. Τρέχουν οι ώρες και μου φαίνονται όλες εξαιρετικά χαμένες μακριά σου, αισθάνομαι εκτεθημενη και ευάλωτη. Νιώθω τόσο μικρή μπροστά στα συναισθήματα μου, αυτά που πάντα τα είχα υπό έλεγχο.



Λίγο χαρούμενη που ακόμα μπορώ να νιώθω, λίγο άδεια που τα βιωνω και θα τα βιωνω όλα μόνη μου



Καλή αντάμωση