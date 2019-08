Βλέπω στο YouTube μια αμερικανική εκπομπή το what would you do ....Στην οποία εκπομπή βάζουν ηθοποιούς (τρανς. Γκευ. Κτλπ) και όχι μόνο .Και.βλέπουν πως θα αντιδράσει ο κόσμος . Βλέπω γιαγιάδες και.παππούδες να υπερασπίζονται.αυτους τους ανθρώπους και σκέφτομαι να γινόταν μια.τετοια εκπομπή στην Ελλάδα..πόσο μπόουλινγκ θα έτρωγαν αυτοί οι άνθρωποι από τους ανθρώπους αυτής της χώρας ..Ίσως μόνο το 10 της εκατό να υπερασπίζοταν κάποιον ξένο.. πραγματικά Δείτε αυτήν την εκπομπή και αρχίστε να συμπεριφέρεσται όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται. Ήμαστε στο 2019 .. αποδεχτειτε τα πράγματα όπως έχουν ο κάθε ένας κάνει της επιλογές του ..με το να είσαι κακος δεν καταφέρνεις τίποτα