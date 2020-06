«Στις τρεις δεκαετίες που εργάζομαι ως ανταποκρίτρια από όλον σχεδόν τον πλανήτη, έχω γράψει συχνά για προσωπικότητες που διακρίνονταν για την καχυποψία και την κρυψίνοιά τους, ανάμεσά τους ο επικεφαλής ενός καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό και μια Γιαπωνέζα πριγκίπισσα, τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με το να προσπαθείς να καταλάβεις την Μελάνια», γράφει η δημοσιογράφος της Washington Post, Mary Jordan, για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στο νέο βιβλίο της με "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump" που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες.

Η Μελάνια Κνάους - Τραμπ έχει παρουσιαστεί σε δημοσιεύματα ως Σφίγγα, όπως μαθαίνουμε πάντως από το βιβλίο, η κωδική ονομασία της για την μυστική υπηρεσία ασφαλείας είναι «Μούσα» ("Muse") – του Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο γνωρίστηκαν το 1998 στο Μανχάταν και παντρεύτηκαν επτά χρόνια αργότερα, είναι «Μεγιστάνας» ("Mogul").

Η Μελάνια δεν έχει κρατήσει φιλίες ούτε από τα παιδικά της χρόνια στην πρώην Γιουγκοσλαβία ούτε από την πορεία της ως μοντέλο στις πασαρέλες του Μιλάνου, του Παρισιού και της Νέας Υόρκης. Δεν υπήρχαν φίλες της ως παράνυφοι στον γάμο της. Αρνείται να μιλήσει για το παρελθόν της πέρα από κάποιες γενικότητες. Και είναι τόσο πανέτοιμη για την κάμερα ανά πάσα στιγμή ώστε, όπως λέει φίλη της στην συγγραφέα, «δεν ξέρω αν πηγαίνει ποτέ στην τουαλέτα».





«Οι άνθρωποι που εργάζονται στην Δυτική Πτέρυγα [του Λευκού Οίκου]», γράφει στο βιβλίο, «λένε ότι ενώ έχουν ακούσει τον Τραμπ να επικρίνει τα παιδιά του – τον Ντον Τζούνιορ, τον Έρικ και την Ιβάνκα – επειδή είπαν ή έκαναν κάτι που εκείνος θεώρησε απερίσκεπτο, δεν μπορούν να θυμηθούν ούτε μια φορά που να έχει πει κάτι αρνητικό για την Μελάνια».

Ο γιος της Μελάνια, Μπάρον, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη μητέρα του

Όπως και η μητέρα του, ο Μπάρον έχει διπλή υπηκοότητα – σλοβενική και αμερικανική και συχνά ο Τραμπ παραπονιέται ότι δεν καταλαβαίνει γρι όταν μιλάνε σλοβενικά μεταξύ τους, κάτι που συμβαίνει τακτικά.

Στο βιβλίο αναφέρεται επίσης ότι την περίοδο της προεκλογικής καμπάνιας του 2016, η Μελάνια είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του προγαμιαίου συμφώνου που είχε κάνει με τον σύζυγό της. Η παράταση των διαπραγματεύσεων ήταν ο λόγος, μαζί με το σχολείο του γιου της, εξαιτίας του οποίου καθυστέρησαν να μετακομίσουν με τον Μπάρον στο Λευκό Οίκο.

Όσον αφορά στη σχέση της με την Ιβάνκα Τραμπ, μαθαίνουμε ότι την έχουν κρυφακούσει να αναφέρεται σ' εκείνη ως «η Πριγκίπισσα». Με τη σειρά της, η Ιβάνκα την αποκαλεί «το Ποτραίτο», επειδή μιλά με αντίστοιχη συχνότητα.

Σύμφωνα με το βιβλίο, η Μελάνια ενοχλείται ιδιαίτερα όταν την θεωρούν ευάλωτη. Εκείνη ήταν που ενθάρρυνε καθοριστικά τον Τραμπ να διεκδικήσει την Προεδρία, εκείνη ήταν που τον συμβούλεψε να επιλέξει τον Μάικ Πενς ως Αντιπρόεδρο, εκείνη ήταν που τον έπεισε να υποχωρήσει από την πολιτική «μηδενικής ανοχής» που είχε αποτέλεσμα να χωριστούν τα παιδιά από τους γονείς τους στα σύνορα με το Μεξικό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν πάντα η φωνή της μετριοπάθειας. Σιγοντάρισε και η ίδια τις επιθέσεις του συζύγου της κατά του Ομπάμα με άξονα το «πιστοποιητικό γέννησης» του προηγούμενου Προέδρου και χρησιμοποίησε πολύ επικριτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος όσων γυναικών τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση. Όπως τονίζει η Τζόρνταν, αλίμονο σε όποιον την εξοργίσει.

Μαθαίνουμε επίσης ότι δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να πιστοποιούν κάποια σημαντική πλαστική επέμβαση, πέρα από ένα ταξίδι στο Παρίσι το 1997, από το οποίο, όπως λέει μια πρώην συγκάτοικός της στη Νέα Υόρκη, είχε επιστρέψει με πιο έντονο μάλλον μπούστο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σ' εκείνες τις «προ Τραμπ» ημέρες, της άρεσε να βλέπει "Friends", έτρωγε αποκλειστικά φρούτα και λαχανικά, δεν έπινε αλκοόλ και περπατούσε με βαρίδια στους αστραγάλους της για να διατηρείται γυμνασμένη διαρκώς.

Στο βιβλίο επιβεβαιώνεται και η πληροφορία ότι η πρώτη κυρία (στην αρχή της θητείας του συζύγου της, η Μελάνια είχε δηλώσει ότι απεχθανόταν τον όρο) και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμαρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να περιφέρεται στον Λευκό Οίκο σαν σουλτάνος ανάμεσα στις μαξιλάρες του ενώ η Μελάνια παρουσιάζεται ως αυτοεξόριστη μαζί με τους γονείς και τον γιο της. Τις περισσότερες μέρες, γράφει η Τζόρνταν στο βιβλίο της, το γραφείο τύπου της δεν απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το πού μπορεί να βρίσκεται.

Με στοιχεία από τους New York Times