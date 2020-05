ADVERTORIAL

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό πυρήνα της σύγχρονης κοινωνίας, ανοίγοντας τον δρόμο για πρωτοπόρες και καινοτόμες ιδέες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.



Σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζεται το πρόγραμμα World of Difference του Ιδρύματος Vodafone, που φέτος κλείνει τα 10 του χρόνια. Κάθε χρόνο, 10 νέοι έχουν την ευκαιρία να θέσουν σε εφαρμογή το πάθος τους για την τεχνολογία και τη θέλησή τους να αλλάξουν την κοινωνία που ζούμε προς το καλύτερο. Μέσω του World of Difference, οι "WoDers" έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για έξι μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους, ενώ συγχρόνως ο μισθός και οι εργοδοτικές τους εισφορές καλύπτονται από το Ίδρυμα Vodafone.



Όσοι έχουν βιώσει την εμπειρία του World of Difference, μιλούν για μία εξαιρετική πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Μία από αυτούς είναι η Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, η οποία αποτελεί μέλος του Κύκλου Πρεσβευτών του Ιδρύματος Vodafone από το 2018. Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός στα διάφορα προγράμματα του Ιδρύματος, ενώ έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με το πρόγραμμα World of Difference και έχει παρακολουθήσει στενά τη δεκαετή πορεία του.

Η Φωτεινή, το κορίτσι-σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, είναι ένα από τα παιδιά που μεγάλωσε στα Παιδικά Χωριά SOS. Σπούδασε στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, συνέχισε με υποτροφία στο Watson School of Biological Sciences των ΗΠΑ, για να διεξάγει έρευνα σε γενετικές ασθένειες και ήταν η μόνη Ελληνίδα ανάμεσα στους 20 φοιτητές που επιλέχθηκαν μεταξύ 800 υποψηφίων από όλο τον κόσμο.

Μιλώντας για την εμπλοκή της στο πρόγραμμα και με αφορμή την επετειακή αυτή χρονιά των 10 χρόνων υλοποίησής του, η Φωτεινή αναφέρει και ξεχωρίζει 10 στιγμές του World of Difference, που έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό της και την έχουν «κερδίσει», μεταξύ βέβαια δεκάδων άλλων σπουδαίων στιγμών που αξίζει κανείς να θυμάται από τη μακροχρόνια πορεία του προγράμματος.

Η τεχνολογία στον πυρήνα του WoD

«Το 2018 που έγινα κι εγώ μέλος του Κύκλου Πρεσβευτών του Ιδρύματος Vodafone, ήταν και η χρονιά που το πρόγραμμα έβαλε στον πυρήνα του το στοιχείο της τεχνολογίας», αναφέρει η Φωτεινή. Έτσι, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος εκτός από το πάθος τους για προσφορά και την ταύτισή τους με έναν κοινωνικό σκοπό, θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ως το βασικό εργαλείο της δουλειάς τους. Αυτό όχι μόνο βοηθά τις ίδιες τις ΜΚΟ της χώρας που απασχολούν νέους ανθρώπους να αναπτυχθούν, αλλά και τους ίδιους τους νέους να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις τεχνολογικές τους γνώσεις. «Προσωπικά, πιστεύω πολύ στη δύναμη της τεχνολογίας και στις δυνατότητές της να αλλάξει τον κόσμο για το κοινό καλό. Αυτό είναι κάτι που έχω διαπιστώσει και η ίδια μέσα από την ενασχόλησή μου με την επιστήμη, που πλέον βρίσκεται σε ένα σημείο που δεν μπορεί να εξελιχθεί χωρίς την τεχνολογία».

Φωτό: Θάλεια Γαλανοπούλου



Η συνεργασία με το Higgs

Μία ακόμα στιγμή που ξεχωρίζει η Φωτεινή είναι η συνεργασία του Ιδρύματος Vodafone με το HIGGS (Higher Incubator Giving Growth & Sustainability), το πρώτο Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα. Μία συνεργασία που, πριν γίνει φέτος επίσημη, είχε ήδη ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια, αφού η ομάδα του HIGGS στήριζε και έδινε συμβουλές στους νικητές του προγράμματος, πριν ξεκινήσουν το εξάμηνο της εργασίας τους. Πλέον, το HIGGS αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του προγράμματος και προσφέρει τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους νέους νικητές και τις αντίστοιχες ΜΚΟ, τις γνώσεις και τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε ήδη από τη φάση των αιτήσεων να συμπληρώσουν και να αποστείλουν μια πλήρη και ορθή αίτηση αλλά και στη διάρκεια του εξαμήνου να έχουν δίπλα τους, τους "ειδικούς" στο πώς να σχεδιάσουν και να παρακολουθήσουν το έργο τους, μέσα από μεθοδολογίες και εργαλεία αξιολόγησης, αλλά και συμβουλευτική σε θέματα όπως στρατηγική και ανεύρεση πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εθελοντές, νομικά, λογιστικά και marketing.



Η εκπλήρωση του ονείρου του Στράτου Τσιρώνη

Και συνεχίζει, σχολιάζοντας: «Η περίπτωση του Στράτου Τσιρώνη αποδεικνύει πραγματικά πως το World of Difference είναι ένα πρόγραμμα που σταθερά χτίζει και δημιουργεί ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους και προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση και των ατόμων με αναπηρίες. Ο Στράτος, είναι ένα άτομο με νοητική αναπηρία και μέσα από το πρόγραμμα, είχε την ευκαιρία να εργαστεί στο Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες, "Ο Σωτήρ" στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ίδιος φοίτησε με ειδίκευση στην Πληροφορική. Εκεί μπόρεσε να εκπληρώσει το όνειρό του, να εργαστεί και να κερδίσει μία θέση εργασίας για την εκμάθηση πληροφορικής στα μέλη του Κέντρου, σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρία. Μέσα από το έργο του, ο Στράτος κατάφερε να εκπαιδεύσει 15 άτομα στη χρήση Η/Υ, με στόχο να ανοίξουν "νέες πόρτες" στη ζωή τους, μέσα από τα οφέλη της τεχνολογίας. Και αυτό ακριβώς είναι που αγαπώ στο World of Difference, καθώς δίνει την ευκαιρία και τα απαραίτητα εφόδια σε όλους, να κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα!».

Η εξίσου ξεχωριστή περίπτωση του Φίλιππου Παγάνη

Για τη Φωτεινή, ο Φίλιππος Παγάνης είναι ένα παράδειγμα νικητή του World of Difference, που αποδεικνύει τη στήριξη του προγράμματος στη μοναδικότητα των ανθρώπων και τις ίσες ευκαιρίες. Ο Φίλιππος ως νεαρό τρανς άτομο, το οποίο ήρθε σε επαφή με την κοινότητα και το έργο της Colour Youth - μίας κοινότητας νέων με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον των LGBTQ ατόμων- έκανε την αίτησή του στο World of Difference, ώστε να ενισχύσει τη δράση του Οργανισμού, κυρίως για άτομα που χρειάζονται υποστήριξη στο διάστημα της φυλομετάβασης, ιατρικά αλλά και πρακτικά, κατά τη διάρκεια δηλαδή αλλαγής των επίσημων εγγράφων τους. «Θεωρώ πως η προσφορά του προγράμματος ήταν και είναι εξαιρετικά σημαντική, ειδικά για μία κοινότητα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν μεγάλες διακρίσεις και εμπόδια στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από το έργο του Φίλιππου και της Colour Youth, πολλοί άνθρωπο μπόρεσαν να πάρουν τα ηνία της ζωής τους και να συνεχίσουν να ζουν στην κοινωνία ως ισότιμοι πολίτες», αναφέρει χαρακτηριστικά η Φωτεινή.

Φωτό: Θάλεια Γαλανοπούλου



Η βραβευμένη εφαρμογή "PROSVASIS ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ"

Η εφαρμογή "PROSVASIS ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ" αποτελεί την πρώτη δωρεάν mobile εφαρμογή για καταγραφή προσβάσιμων διαδρομών -όχι μόνο σημείων- για άτομα με κινητική αναπηρία και είναι ένα project που προέκυψε μέσα από το World of Difference, από μια γυναίκα επιστήμονα, όπως και η Φωτεινή. Ίσως κι αυτός να είναι ένας από τους λόγους που το αγαπά ιδιαίτερα: «Πρωτοβουλίες, όπως αυτή, μπορούν να αλλάξουν τη λανθασμένη πεποίθηση που επικρατεί ότι η επιστήμη δεν είναι γυναικεία υπόθεση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να χτιστεί ένα δίκτυο που να ενσωματώνει τις νέες γυναίκες στην επιστήμη και να προωθεί αυτό το πρότυπο, ώστε και άλλες γυναίκες μικρότερες σε ηλικία να οδηγηθούν σε αυτόν τον δρόμο, εφόσον βέβαια το επιθυμούν». Η εφαρμογή λοιπόν, η οποία μάλιστα είναι και βραβευμένη, δημιουργήθηκε από την Έφη Δασκαλοπούλου κατά τη διάρκεια της εξάμηνης εργασίας της στον Οργανισμό InterMediaKT στην Πάτρα.



Η εξέλιξη του οργανισμού GIVMED Share medicine Share life

Η ιδέα πίσω από τον Οργανισμό και την πλατφόρμα GIVMED Share medicine Share life, είναι απλή αλλά τόσο σημαντική! Ξεκίνησε μέσω ενός application που αναλάμβανε τη διαχείριση περισσευούμενων φαρμάκων, έτσι ώστε πάνω από 2,5 εκατ. συμπολίτες μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα. Το application ήρθε να ενισχύσει το 2017 μια οnline πλατφόρμα που θα βοηθούσε στη διεύρυνση του δικτύου, έργο το οποίο ανέλαβε ο Ηλίας Καρλής, μέσω του World of Difference. «Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός πως το project αυτό ενισχύθηκε από το πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone στην αρχή της δημιουργίας του και μετράει ήδη 3,5 χρόνια ύπαρξης. Η βοήθεια που έχει δοθεί σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη τα φάρμακά τους και δεν είχαν τη δυνατότητα να τα αγοράσουν, είναι όχι απλά σημαντική, αλλά καθοριστική για την ίδια τους τη ζωή», σχολιάζει η Φωτεινή. Πλέον στο δίκτυο που έχει δημιουργήσει ο Οργανισμός για την αξιοποίηση των περισσευούμενων φαρμάκων έχει προστεθεί και μια ακόμη δράση, η εφαρμογή Med for You, όπου οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να αναζητούν ένα φάρμακο που χρειάζονται μέσα από το δίκτυο του Οργανισμού.

Η στήριξη του MKO Περπατώ από τη Βασιλική Χατζοπούλου και τον Φάνη Παπαδημητρίου

Η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας δυστυχώς έχει πολλές προκλήσεις και περιορισμούς και αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών προσβασιμότητας που για τους υπόλοιπους θεωρούνται δεδομένες. Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης "ΠΕΡΠΑΤΩ" ιδρύθηκε το 2002 από μία παρέα φίλων ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία) και συγγενών τους, και από τότε βοηθά άτομα με αναπηρία να έχουν μία ισότιμη θέση στην κοινωνία. Το 2011, η Βασιλική Χατζοπούλου εργάστηκε για την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα σε σταθμούς λεωφορείων του ΚΤΕΛ, του camping και των παραλιών του Νομού, ενώ παράλληλα προσέφερε ψυχολογική υποστήριξη και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε περισσότερα από 700 άτομα του Συλλόγου και στις οικογένειές τους. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2017 ο Φάνης Παπαδημητρίου, όντας ο ίδιος άτομο σε αμαξίδιο, ανέλαβε την εκπαίδευση ατόμων με κινητική αναπηρία και των φροντιστών τους, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την ψυχολογική ανάπτυξη, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά και τη σταδιακή επανένταξή τους στον χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Σχολιάζοντας η Φωτεινή την περίπτωση του Φάνη αναφέρει: «Ο Φάνης είναι ένα υπέροχο παράδειγμα ανθρώπου που δεν το βάζει κάτω, παρά τις δυσκολίες, και μια σπουδαία απόδειξη πως ένα ατύχημα δεν είναι ικανό να σταθεί εμπόδιο σε ό,τι ονειρεύεσαι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις πίστη και θέληση, παρά τις αντιξοότητες, και τότε αναμφίβολα θα παρουσιαστούν στη ζωή σου ευκαιρίες να αδράξεις, για να εργαστείς, να εξελιχθείς, αλλά και να στηρίξεις παράλληλα ανθρώπους που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις».



Τα δύο projects για άτομα με προβλήματα όρασης

«Τα δεκάδες εξαιρετικά παραδείγματα των νέων που έχουν αναδειχθεί μέσω του προγράμματος και των projects που έχουν αναλάβει, για μία κοινωνία ανοιχτή και προσβάσιμη, μόνο αισιοδοξία με γεμίζουν για το μέλλον», σχολιάζει η Φωτεινή, καθώς αναφέρεται σε δύο projects που έχουν υλοποιηθεί για άτομα με προβλήματα όρασης. Συγκεκριμένα, το 2017, η Αντιγόνη Πούλου απασχολήθηκε στη Science for You – SciFY, έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που στόχο έχει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων πληροφορικής με ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και την παροχή βοηθητικών τεχνολογιών για ΑμεΑ. Η Αντιγόνη δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι για τυφλά παιδιά, τόσο για την ψυχαγωγία αλλά και την εκπαίδευσή τους. Ένα χρόνο μετά, το 2018, ο Θοδωρής Τσάτσος, εκ γενετής τυφλός, εργάστηκε πραγματοποιώντας crowdfunding καμπάνια για τη δημιουργία του 1ου ιδιόκτητου στούντιο ηχογράφησης βιβλίων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Διαβάζω για τους άλλους». Πρόκειται για μία ΜΚΟ, αποτελούμενη από μία ομάδα εθελοντών, που στόχο έχει να διαβάζει σε ανθρώπους που δεν μπορούν μόνοι τους να το κάνουν, μέσα από ηχογραφήσεις, ζωντανές αναγνώσεις, εξατομικευμένες αναγνώσεις σε σπίτι, αλλά και με πολυαισθητηριακά εργαστήρια ανάγνωσης, για ενήλικες και παιδιά. Η καμπάνια του Θοδωρή Τσάτσου βρήκε ανταπόκριση από περίπου 38.000 δωρητές, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν και ενίσχυσαν το έργο του Οργανισμού για την καθολική και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και τη λογοτεχνία.



Η περίπτωση του Χάρη Πατούνη και η πορεία του στο Make A Wish

«Ο Χάρης είναι ένα παράδειγμα νικητή που αναδεικνύει τη δυναμική του προγράμματος, καθώς ξεκίνησε να εργάζεται στον ΜΚΟ της επιλογής του, έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα και κατάφερε στη συνέχεια να παραμείνει και να εξασφαλίσει μια μόνιμη θέση εργασίας στον Οργανισμό», αναφέρει η Φωτεινή. Μέσω του World of Difference, ο Χάρης Πατούνης ξεκίνησε το 2016 να εργάζεται στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), ως Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα «Αστέρι της Ευχής» -ένα πρόγραμμα που προάγει την αξία της προσφοράς σε παιδιά που αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες- και μέχρι σήμερα κατέχει την ίδια θέση. Μάλιστα, στην πορεία των χρόνων αυτών, ο Χάρης έχει καταφέρει να επεκτείνει ουσιαστικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε σχολεία, εταιρείες και ιδιώτες, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση των πόρων της Οργάνωσης.

Φωτό: Θάλεια Γαλανοπούλου

Η στήριξη των αστέγων στη χώρα μας

Και κάπως έτσι η Φωτεινή ολοκληρώνει τη δική της ανασκόπηση στην ιστορία του προγράμματος, με μια ακόμη περίπτωση νικητή που το project του αφορούσε σε ένα ανθρωπιστικό ζήτημα, που την τελευταία δεκαετία έπληξε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Ο Γιώργος Αράπογλου εργάστηκε στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Διογένης», με στόχο την επέκταση του δικτύου πωλήσεων του περιοδικού δρόμου «Σχεδία». Στο εξάμηνο διάστημα απασχόλησής του, ο Γιώργος κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα σημεία πώλησης του περιοδικού, εξασφαλίζοντας εισόδημα και βελτιώνοντας έτσι τη ζωή 130 κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων, πρώην άστεγων.

Το πρόγραμμα World of Difference του Ιδρύματος Vodafone, τα τελευταία 10 χρόνια, έχει προσφέρει απασχόληση σε 89 νέους, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις ιδέες τους, ενώ παράλληλα έχει ενισχύσει το έργο 79 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στη χώρα μας.



Για μία ακόμη χρονιά, λοιπόν, και με όχημα την τεχνολογία, οι 10 φετινοί νικητές του προγράμματος έχουν ήδη ξεκινήσει την εργασία τους στους ΜΚΟ της επιλογής τους, έτσι ώστε να προσφέρουν κι εκείνοι το δικό τους σημαντικό έργο στην κοινωνία και να πάνε τον κόσμο ένα βήμα μπροστά.



Εμείς τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο σπουδαίο έργο που έχουν αναλάβει! Αν θέλετε κι εσείς να γνωρίσετε τους φετινούς νικητές μπορείτε να περιηγηθείτε στο: https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/idryma-vodafone/vodafone-world-of-difference-nikites-2020/.