15 μέρη στην Αθήνα που ξέρουν από πολύ καλό καφέ

NineGrams

Εδώ ο καφές είναι πραγματική τέχνη

Nine Grams είναι το όνομα της εταιρείας που έχει ως όραμά της να προσφέρει ένα σωστό, ισορροπημένο και ποιοτικό χαρμάνι καφέ και να δημιουργήσει τομή στον κλάδο της καφεστίασης. Η λέξη 9 στο όνομα δεν είναι τυχαία! Εννιά γραμμάρια είναι για την ομάδα του Nine Grams η σωστή αναλογία για έναν τέλειο espresso. Εννιά είναι οι έννοιες που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας: Natural, Inspirational, Neat, Energetic, Genuine, Refreshing, Authentic, Mind-blowing, Sensational. Τέλος, εννέα είναι τα στάδια παρασκευής ώστε να φτάσει στο φλιτζάνι μας το καλύτερο απόσταγμα καφέ.

Στο Nine Grams όλα ξεκινάνε με την επιλογή της σωστής φάρμας, απ' όπου θα προμηθευτούν καφέ υψηλής ποιότητας. Σειρά έχει το roasting. Η ομάδα του Nine Grams, με πολύ μεράκι και διάθεση για εκπαίδευση, εξελίσσεται συνεχώς, θέλοντας να μετατρέψει το καβούρδισμα του καφέ σε πραγματική τέχνη! Μετά το roasting ακολουθεί το blending, όπου οι καφέδες αναμειγνύονται για να πετύχουν το σωστό χαρμάνι. Τελευταίος σταθμός στο ταξίδι του καφέ είναι το brewing και σε αυτή την περίπτωση το Nine Grams σου προσφέρει δύο επιλογές, είτε να αγοράσεις το ρόφημα που επέλεξες και να το απολαύσεις στο σπίτι σου –στο Nine Grams της Νέας Φιλαδέλφειας μπορείς να αγοράσεις όποιον καφέ θέλεις σε χονδρική ή λιανική– είτε να επισκεφτείς το coffeeshop στις Αχαρνές και να γευτείς τον καφέ σου από τα χεράκια των εκπληκτικών baristas του.

Πέρα, όμως, από την παρασκευή τέλειου καφέ, στο Nine Grams διοργανώνονται και σεμινάρια για επαγγελματίες απ' όλους τους τομείς της βιομηχανίας του καφέ, με την πιστοποίηση του Specialty Coffee Association of Europe & America (SCA). Μέτα το πέρας των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες, κατόπιν εξετάσεων, λαμβάνουν πιστοποιητικά αναγνωρισμένα απ' όλο τον κόσμο.

Στο Nine Grams δεν εφησυχάζουν ποτέ, θέλουν διαρκώς να εξελίσσονται, γι' αυτό, χάρη στην ήδη επιτυχημένη πορεία της εταιρείας, δημιούργησαν δυνατό σύστημα franchise που συνδυάζει ένα πραγματικό καφεκοπτείο με ένα μοντέρνο take away coffee shop, προσφέροντας αναρίθμητα επιχειρηματικά οφέλη σε όσους το επιλέξουν.

