Το Athens Rum & Whisky Festival – Cigar and Chocolate φέτος διοργανώνεται στο Hilton της Αθήνας από το αγαπημένο Baba Au Rum, ένα από τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου, σύμφωνα με την ετήσια λίστα του The World's 50 Best Bars, και την ελληνική ομάδα του βραβευμένου ως Best Cocktail Writing Publication «Difford's Guide». Το πρωτοποριακό φεστιβάλ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή γνωριμία μας με τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών κατηγοριών αποσταγμάτων που έρχονται σταθερά πρώτα στις προτιμήσεις του κοινού.



«Το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε το fine drinking, άρα και το fine living. Σε σύγχρονους ανθρώπους που αγαπούν τη γεύση αλλά και πιο παραδοσιακούς που θα ήθελαν να εξερευνήσουν την παράδοση του ουίσκι αλλά και την ιστορία του ρουμιού» εξηγεί ο Θάνος Προυναρούς, ιδιοκτήτης του Baba Au Rum και ένας εκ των διοργανωτών του φεστιβάλ.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πάνω από 60 διαφορετικά ρούμια και πάνω από 50 διαφορετικά ουίσκι, καθώς ξεναγούνται στη βασική έκθεση από τους category experts και λαμβάνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα δύο αυτά αποστάγματα που έχουν κοινό στοιχείο το heritage αλλά και την αγάπη στην παλαίωση, την ιστορία, τη διαδικασία παραγωγής και τις πρώτες ύλες, ενώ στο Premium Lounge θα μπορούν να δοκιμάσουν πολύ ακριβές ή σπάνιες, μικρής παραγωγής ή μικρής εισαγωγής στην Ελλάδα ετικέτες.



«Ταξιδεύω πολύ σε όλο τον κόσμο, είτε επισκεπτόμενος αποστακτήρια, κυρίως ρουμιού, είτε κάνοντας σεμινάρια γι' αυτό. Έρχομαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους του χώρου αλλά και απλούς καταναλωτές. Οι Αθηναίοι αναμφισβήτητα είναι από τους πιο καλλιεργημένους σε αυτό τον τομέα και από τους ανθρώπους που γνωρίζουν να πίνουν καλά και σωστά. Τα πολύ καλά μπαρ που έχουμε στην πόλη έχουν παίξει τον ρόλο τους» σχολιάζει ο κ. Προυναρούς αναφορικά με την καλλιέργεια του αθηναϊκού κοινού ως προς το fine drinking.

Παράλληλα με την επαφή με έναν μεγάλο αριθμό από ετικέτες, οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια για το ρούμι, το ουίσκι, το πούρο και τη σοκολάτα, θα μάθουν να φτιάχνουν διάσημα κλασικά κοκτέιλ για τις συγκεντρώσεις και τα πάρτι τους υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών μέσω της πλατφόρμας του Fun Cocktail Making, ενώ στη βεράντα δίπλα στην πισίνα του Hilton, και τις δύο ημέρες, τις ώρες του φεστιβάλ, διάσημα μπαρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Baba au Rum Athens, The Clumsies Athens, Black Rock London, Imperial Craft Tel Aviv, Gorillas Thessaloniki, Kubrick Larisa – 4 από τα 6 ανήκουν στη λίστα με τα 50 καλύτερα του κόσμου) θα σερβίρουν κοκτέιλ με ρούμι και ουίσκι με €7, σε ειδικά διαμορφωμένο pop-up bar.



Μιλώντας για την ιστορία του ρουμιού, ο κ. Προυναρούς αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πρώτο ρούμι αποστάχθηκε/παράχθηκε στις αρχές με μέσα του 17ου αιώνα, μάλλον στο νησί Μπαρμπέιντος της Καραϊβικής. Ερχόμενος στο σήμερα και ερωτώμενος σχετικά με τα πιο πρόσφατα trends που συνοδεύουν τα δύο αγαπημένα αποστάγματα, ο κ. Προυναρούς αντιτείνει πως δεν πιστεύει στα trends. «Ας πούμε όμως πως είναι η απόλαυση μεγάλων, ώριμων ρουμιών, απόλαυση με τον τρόπο που παίρνουμε από ένα καλό κονιάκ, και η μείξη ελαφριών και δροσερών ποτών με το ουίσκι, όπως ένα ουίσκι με πάγο και μια αρωματισμένη σόδα».



Στη μάλλον ρητορική ερώτηση να επιλέξει ένα προσωπικό αγαπημένο ανάμεσα στα δύο, η απάντησή του είναι άμεση. «Ο ώριμος πότης δεν μπαίνει σε τέτοιες συγκρίσεις. Πρόκειται για τα δύο αγαπημένα μου αποστάγματα με το μεγαλύτερο εύρος στυλ και αρωμάτων που μπορείτε να βρείτε. Όλα έχουν την ώρα τους, αλλά πρέπει να καταρρίψουμε δύο μύθους: το ρούμι δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, το ουίσκι δεν είναι μόνο για τον χειμώνα. Αρκεί να ξέρεις να τα απολαύσεις σωστά. Για τέτοιες όμορφες απολαύσεις θα πάμε στο Athens Rum & Whisky Festival».



Φυσικά, οι επισκέπτες, αποχωρώντας, θα μπορούν να αγοράσουν το ρούμι ή το ουίσκι της προτίμησής τους από τον χώρο του πωλητηρίου. Άλλωστε, «το ουίσκι δεν κάνει χαζές ερωτήσεις. Το ουίσκι καταλαβαίνει».

Bahama Baba, ένα signature cocktail του Baba Au Rum. Φωτο: Ελεάννα Κοκκίνη

Info

Athens Rum & Whisky Festival – Cigar and Chocolate

22-23/9

Hilton Athens, στο επίπεδο της πισίνας

Είσοδος: €8