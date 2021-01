ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Είναι άγνωστες οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά όλα δείχνουν ότι θα ληφθούν νέα, πιο αυστηρά μέτρα, τουλάχιστον για την περιφέρεια Αττικής, μετά την εισήγηση της υποεπιτροπής των επιδημιολόγων στην χθεσινή συνεδρίαση.



Όσον αφορά τις επιπτώσεις των μέτρων στη νεολαία, τα ίδια μηνύματα έρχονται από παντού. Το lockdown προκαλεί στους φοιτητές κατάθλιψη, άγχος, κρίσεις πανικού, όπως τουλάχιστον διαπιστώνουν Κέντρα Ψυχολογικής Βοήθειας πανεπιστημίων στη Γερμανία, που καταγράφουν αύξηση του αριθμού φοιτητών που ζητούν βοήθεια.



Παρομοίως, τα περιοριστικά μέτρα της Άνοιξης λόγω κορωνοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, στο ένα τρίτο των οικογενειών στην Ελλάδα, σύμφωνα με μία μελέτη, με βάση απαντήσεις γονιών.



Ίδιες διαπιστώσεις και στη Γαλλία. Ήδη το καλοκαίρι, ο Εμ. Μακρόν έλεγε ότι «είναι από τη νεολαία μας που ζητήσαμε την πιο μεγάλη προσπάθεια [στις σπουδές και την απασχόληση]»· ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κατάσταση των νέων «είναι λόγος μεγάλης ανησυχίας»· και ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση «θα προετοιμάσει μια στρατηγική για να λάβει υπόψη τις ψυχολογικές συνέπειες της πανδημίας και των διαφόρων lockdown».



Οι αρμόδιοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα αυτά τα προβλήματα. Ώρες είναι να δούμε να γεννιέται κανένα κίνημα που θα θεωρεί το σπάσιμο του lockdown «επαναστατική πράξη», και να ψαχνόμαστε.

• • •



ΘΛΙΒΕΡΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ

Η απόφαση των Ρεπουμπλικάνων να ορίσουν τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής είναι «απολύτως ελεεινή», δήλωσε η Νάνσι Πελόζι.



Οπαδός της συνωμοσιολογικής ομάδας Qanon, η Γκριν έχει πλούσιο «βιογραφικό». Τον Νοέμβριο του 2018, είχε γράψει στο Facebook ότι τις τεράστιες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια προκάλεσε ακτίνα λέιζερ από το διάστημα που εξέπεμψε μια διαβολική ομάδα ατόμων. Μεταξύ πολλών άλλων, υποστήριξε ότι η επίθεση στους δίδυμους πύργους οργανώθηκε από την κυβέρνηση· οι μαζικές δολοφονίες μαθητών στα σχολεία του Νιουτάουν και του Πάρκλαντ ήταν συνωμοσίες για να ψηφιστούν μέτρα περιορισμού της οπλοφορίας· και πρόσφατα, πριν καν ορκιστεί ο Τζο Μπάιντεν, η εκλεγείσα το 2020 βουλευτής δήλωσε ότι ετοιμάζει την παραπομπή (impeachment) του προέδρου, λόγω της νοθείας στις εκλογές.



Ήδη κινείται από τους Δημοκρατικούς η διαδικασία αποπομπής της από το Σώμα, η οποία μάλλον δεν πρόκειται να τελεσφορήσει λόγω της αυξημένης πλειοψηφίας που απαιτείται. Ωστόσο, εύλογα αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα να προωθεί στην επιτροπή Παιδείας άτομο που υποστηρίζει τέτοιες απόψεις. Η μόνη εύλογη εξήγηση είναι ότι η διάβρωση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος είναι μεγαλύτερη από αυτή που φαντάζονται διάφοροι σχολιαστές, κι αυτό δεν είναι καλό σημάδι.

Marjorie Taylor Greene:

—Helped incite the Capitol attack

—Says “she’d do it again”

—Is a member of a domestic terrorist cult that seeks to kill democrats

—Called the Parkland shooting “a hoax”

-She HAS TO GO#InvestigateMarjorie#ExpelMarjorieTaylorGreen pic.twitter.com/k3N18BDUW2