ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ

Η καταγγελία της θαρραλέας χρυσής Ολυμπιονίκου, Σοφίας Μπεκατώρου, και η εξοργιστική απάντηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας προκάλεσαν δικαίως σάλο. Πέρα, όμως, από αυτό καθαυτό το περιστατικό, αναδείχθηκαν δύο ενδιαφέρουσες σχετικές διαστάσεις της υπόθεσης.



Η πρώτη αφορά τη μακρόχρονη θητεία των προέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων στις αθλητικές ομοσπονδίες, και όχι μόνον. Η αίσθηση της παντοδυναμίας οδηγεί κατά κανόνα σε στρεβλώσεις, στην υιοθέτηση πρακτικών ασφαλούς επανεκλογής, σε ευνοιοκρατία και απειλές που φτάνουν μέχρι την εκμηδένιση των ονείρων αθλητών, και βεβαίως σε προσωπικά οφέλη που ελάχιστη σχέση έχουν με την αγάπη στο άθλημα. Το επιχείρημα ότι μετράει η συσσωρευμένη πείρα είναι λίαν ασθενές, διότι ως γνωστόν τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους. Η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει «τεχνικά» (π.χ. θέτοντας όρια στη θητεία) αυτή τη στρέβλωση, και η κοινωνία να στηρίξει κάθε τέτοια προσπάθειά της.



Η δεύτερη διάσταση αφορά ένα γενικότερο θέμα. Χάρη στην κα. Μπεκατώρου, άνοιξαν πολλά στόματα, η εισαγγελία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα, εκδοτικός οίκος διέκοψε τη συνεργασία του με συγγραφέα που έγραψε ένα απαράδεκτο σχόλιο, το Ίδρυμα Νιάρχου πάγωσε τη χορηγία στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, και βεβαίως αμέριστη υπήρξε η συμπαράσταση από την ΠτΔ και τον πρωθυπουργό μέχρι τους πολιτικούς αρχηγούς.



Το κυριότερο είναι ότι πολιτεία, φορείς και, προπαντός άτομα, ενθαρρύνουν τις γυναίκες να μιλήσουν. Με άλλα λόγια, η χώρα μας απέκτησε #MeToo κίνημα σε εμβρυακή έστω μορφή. Όλοι θυμόμαστε ότι υπήρξε σφοδρή αντίδραση, από πολεμική έως ειρωνείες, όταν ξεκίνησε το αντίστοιχο κίνημα στις ΗΠΑ. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τώρα όποιος/α τόλμησε να επαναλάβει τις ίδιες ανοησίες δέχτηκε άμεσα πολλές αποστομωτικές απαντήσεις, και λούφαξε. Το μικρό δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι ότι θα πρέπει να διαχωρίζονται οι αναπόφευκτες υπερβολές ενός νέου κινήματος από τα υπαρκτά προβλήματα που θέλει να θεραπεύσει. Για να μην πω ότι, όχι σπάνια, οι αντιδράσεις στις υπερβολές απλώς κρύβουν την επιθυμία να μη θιγούν τα κακώς κείμενα.

• • •

Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΜΠ

Την περασμένη Παρασκευή ο Ντ. Τραμπ συναντήθηκε με τον ιδρυτή και επικεφαλής της εταιρείας MyPillow, Michael Lindell.

Χάρη στην ετοιμότητα του φωτορεπόρτερ της Washington Post, Jabin Botsford, αποκαλύφθηκε ο σκοπός της επίσκεψης του Lindell στον Λευκό Οίκο.

@MyPillowUSA CEO Michael Lindell shows off his notes before going into the West Wing at the White House on Friday, Jan 15, 2021 in Washington, DC. pic.twitter.com/AY6AyJNSyE