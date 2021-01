ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑ 'ΝΑΙ, ΚΙ Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ

Πρόκειται για κλασικό στερεότυπο της πολιτικής ζωής: Δεν πρέπει να κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση· πρέπει να κάνεις προτάσεις, να δίνεις λύσεις στα προβλήματα.



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, πρότεινε αφενός σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών με αντικείμενο την πανδημία και, αφετέρου, την άρση του καθεστώτος των πατεντών για τα εμβόλια.



Η μεν πρώτη δεν είχε την παραμικρή χρησιμότητα, η δε δεύτερη ήταν εντελώς ανεδαφική. Ως εκ τούτου, απορρίφθηκαν μετ' επαίνων.

Τι απέμεινε; Η βασική αρχή: Προτάσεις να 'ναι, κι ό,τι να 'ναι. Αυτό έπιασε μια φορά, αλλά μάλλον χλωμό φαίνεται να επαναληφθεί. Άλλωστε, κάποιος είχε πει, πριν από πολλά χρόνια, κάτι για τραγωδία και φάρσα.

• • •

ΣΠΑΝΙΟ, ΑΡΑ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ

Επτά στρατηγοί και ένας ναύαρχος, επικεφαλής διαφορετικών κλάδων, σε κοινό τους μήνυμα προς τις ένοπλες δυνάμεις παίρνουν θέση για τα γεγονότα στο Καπιτώλιο, προειδοποιούν ότι η ορκωμοσία του νεοεκλεγέντος Προέδρου πρέπει να διεξαχθεί ομαλά, και υπενθυμίζουν ότι ο στρατός είναι ταγμένος στην υπεράσπιση του αμερικανικού Συντάγματος.



Μεταξύ αυτών των βρίσκεται και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Μαρκ Μίλεϊ.



Κοινή ανακοίνωση στρατηγών είναι εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, και συνεπώς θεωρείται βαρυσήμαντο. Η δήλωση αποτελεί ασφαλώς εχέγγυο ότι η μεταβίβαση της εξουσίας θα πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Παραμένει, όμως, ένα μεγάλο ερώτημα: γιατί στρατηγοί αναγκάζονται να υπενθυμίσουν την (αυτονόητη) προσήλωσή τους στο Σύνταγμα.

• • •

ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙΧΗ

Είναι αστείο να βλέπεις πόσο εύκολα σκαρφαλώνουν το τείχος, το οποίο υμνεί ο Τραμπ ως ένα από τα κατορθώματά του.

NEW VIDEO: #TrumpsGreatWall *TURN SOUND UP* Dear @realDonaldTrump This video short highlights the complete failure of your border wall. Listen to your own words as you sell the BIGGEST FAILED PROMISE IN POLITICAL HISTORY! Watch as people easily climb your fake "great" wall. pic.twitter.com/0R13zYTNp8



Είναι, όμως, θλιβερό να βλέπεις ότι το Κογκρέσο αναγκάστηκε να αποκτήσει το δικό του τείχος για να προστατευτεί από ενδεχόμενη επίθεση των έξαλλων ακροδεξιών.

It’s a day late but it’s going to be harder for pro-Trump mobs to storm Capitol Hill now that authorities have surrounded it with a black fence and lots of police and other law enforcement including National Guard troops. I just checked it out. A very sad commentary on the times. pic.twitter.com/0f17WPncE4