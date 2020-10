Με τη φωτογραφία αυτή της Σιβεριανής Τίγρης ή Τίγρης του Έρωτα (Panthera tigris altaica), ο Ρώσος Σεργκέι Γκαρσκόφ απέσπασε το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού Wildlife Photographer of the Year 56 (2020).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ ΛΥΤΡΑ ΚΑΙ ΤΣΙΟΔΡΑ

Από το άρθρο «Lockdowns and the COVID-19 pandemic: What is the endgame?» του Θεόδωρου Λύτρα και του Σωτήρη Τσιόδρα στο επιστημονικό περιοδικό «Scandinavian Journal of Public Health», το οποίο πατάει γερά πάνω στη γη, επισημαίνω δύο σημεία.



Πρώτον, ότι ο σχεδιασμός οποιασδήποτε στρατηγικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας πρέπει να έχει ως αφετηρία τη «σημαντική επιστημονική αβεβαιότητα» εν μέσω της οποίας λαμβάνονται οι αποφάσεις.



Δεύτερον, ότι «το δίλημμα ανάμεσα στη διατήρηση ή την άρση των lockdowns συχνά διατυπώνεται αντιπαραγωγικά ως αντίθεση μεταξύ της δημόσιας υγείας και της οικονομίας».



Το συμπέρασμά μου είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγικός διάλογος με όποιον δεν σέβεται τα δύο αυτά προαπαιτούμενα.

• • •



ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Δεν είναι λίγοι όσοι καταφέρονται εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν επέβαλε κυρώσεις «εδώ και τώρα» στην Τουρκία για τις προκλήσεις της στο Αιγαίο, και φυσικά επαναλαμβάνονται γρήγορα οι εγγενείς, και γνωστές, αδυναμίες της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.



Παρά ταύτα, είχαμε πρόσφατα και μέσα σε λίγες μέρες τρία γεγονότα. Πρώτον, τις πρώτες κυρώσεις στην Λευκορωσία, οι οποίες αναμένεται να επεκταθούν, δεδομένης της αυξανόμενης βίας του καθεστώτος.



Δεύτερον, τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για την απόπειρα δηλητηρίασης του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι. Η ενόχληση της Μόσχας εκδηλώθηκε με τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, πριν ακόμη γνωστοποιηθούν οι λεπτομέρειες των κυρώσεων: «Αν η Ευρώπη δεν σέβεται τη Ρωσία, η Μόσχα θα θέσει τέλος στον διάλογο μαζί της».



Τρίτον, την καταδίκη των προκλήσεων και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία.



Βεβαίως, είναι νωρίς να μιλήσουμε για κοινή εξωτερική πολιτική, αλλά δεν είναι ασήμαντο ότι οι απόψεις των 27 συνέπεσαν λίγο-πολύ στα τρία αυτά ζητήματα. Και θα είναι σημαντικό να συνειδητοποιηθεί σύντομα αυτό που αχνοφαίνεται στις αποφάσεις τους, δηλαδή ότι γείτονές τους είναι δύο χώρες με ηγέτες που δεν διστάζουν να καταπατήσουν θρασύτατα τους κανόνες συμβίωσης.

• • •

ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε την επιλογή του όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία τείνει να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στη Γαλλία (χθες για πρώτη φορά τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 30.000): διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά περιορισμός των κοινωνικών σχέσεων.



Η μεγάλη πρόκληση είναι να πειστούν οι Γάλλοι, οι οποίοι εμφανίζονται διχασμένοι ανάμεσα σε όσους φοβούνται τον ιό και σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να προστατευθεί το δικαίωμα να ζουν ελεύθερα.



Είναι θλιβερό ότι πρόσωπα που θα έπρεπε να μετρούν δυο φορές τα λόγια τους συνδέουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας με εκείνη των ναζί το 1940, όπως χθες η πρώην υπουργός, Σεγκολέν Ρουαγιάλ, στην τηλεόραση: «Η απαγόρευση της κυκλοφορίας (couvre-feu)... είναι η στέρηση των ελευθεριών και ο ατομικός έλεγχος και η καταπίεση. Έχουμε ανάγκη φροντίδας και καλοσύνης».



Τηρουμένων των αναλογιών, σαν να ζει η Γαλλία τις δικές μας μέρες των «γερμανοτσολιάδων».





Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στη ναζιστική κατοχή της Γαλλίας, και η πρώην υπουργός, Σεγκολέν Ρουαγιάλ, που την επικαλέστηκε για τα μέτρα του Ε. Μακρόν.

• • •



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝΙ

Η συντηρητική εφημερίδα New York Post δημοσίευσε e-mails που αποκτήθηκαν παράνομα από τον προσωπικό υπολογιστή του γιού του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ Μπάιντεν. Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δικηγόρος του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, έδωσε τα αρχεία του σκληρού δίσκου στην εφημερίδα.



Σύμφωνα με τους ρεπουμπλικανούς, ο Τζο Μπάιντεν βοήθησε τον ουκρανικό όμιλο Burisma, στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου συμμετείχε ο γιός του, να γλυτώσει από τις ανακρίσεις για διαφθορά. Η παλιά αυτή ιστορία πήγε να ξαναζεσταθεί, αλλά την υπερκάλυψε η απαγόρευση κοινοποίησης του άρθρου της εφημερίδας από το Facebook και το Twitter.



Είναι η πρώτη φορά που τα δύο αυτά μέσα απαγορεύουν την αναπαραγωγή άρθρου μεγάλης εφημερίδας. Οι ρεπουμπλικανοί ξεσηκώθηκαν, ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται για προκλητική συγκάλυψη των παρεμβάσεων του Τζο Μπάιντεν σε ξένη κυβέρνηση.



Οι δημοκρατικοί βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αλλά τα πράγματα ισορρόπησαν σύντομα. Η κόρη του Ρούντι Τζουλιάνι, Καρολάιν, δημοσίευσε άρθρο στο «Vanity Fair» υπό τον τίτλο «Ο Ρούντι Τζουλιάνι είναι πατέρας μου. Παρακαλώ, όλους, ψηφίστε υπέρ του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις».



Ο διχασμός στις ΗΠΑ έφθασε και στις οικογένειες. Και μένουν ακόμη δύο βδομάδες μέχρι τις εκλογές...





Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δικηγόρος του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, με την κόρη του Καρολάιν.

• • •



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΑ

Ο Τραμπ μιλάει σχετικά με τα ρετουίτ του θεωριών συνωμοσίας, και η Σαβένα Γκούθρι τον καρφώνει στον τοίχο: «You're not like someone's crazy uncle who can retweet whatever».

Savannah Guthrie for the win.



Trump talking about retweeting conspiracy theories and Savannah nails him with a “You're not like someone's crazy uncle who can retweet whatever”... pic.twitter.com/P5kiywvTHR — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 16, 2020

• • •



ΛΟΥΚΑΣΕΝΚΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ

Ο Λουκασένκο δεν τα πάει καλά με τους οικολόγους. Τρεις ακτιβιστές οικολόγοι καταδικάστηκαν σε 15 μέρες φυλάκιση και ένας περιμένει να δικαστεί. Όλοι απήχθησαν δημοσίως στο Μινσκ, μέρα μεσημέρι, από κουκουλοφόρους άνδρες της εθνικής ασφάλειας, και μεταφέρθηκαν σε άγνωστο προορισμό. Μεταξύ αυτών, η Μαρίνα Ντουμπίνα, δικηγόρος της οργάνωσης Ecodom, που πρόσφατα κατήγγειλε μεγάλες παραβάσεις σε ανεγειρόμενο οικοδομικό συγκρότημα.



Προφανώς, και οι οικολόγοι δεν τα πάνε καλά και ούτε πρόκειται να τα πάνε καλά με τον Λουκασένκο.





Η Μαρίνα Ντουμπίνα, ακτιβίστρια οικολόγος και δικηγόρος της οργάνωσης Ecodom που συνελήφθη από κουκουλοφόρους του Λουκασένκο.

• • •

Ο ΑΝΤΟΡΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΗΤΛΣ

Ο φιλόσοφος Τέοντορ Αντόρνο της σχολής της Φρανκφούρτης έγραψε τα τραγούδια των Μπητλς, με σκοπό ο «Πολιτισμικός Μαρξισμός» να διεισδύσει στις ΗΠΑ, να διαδοθούν τα ναρκωτικά και να εκφυλιστεί η νεολαία. Ο λόγος μάλιστα που οι Μπητλς διαλύθηκαν ήταν ο θάνατός του τον Αύγουστο του 1969. Πάντως, άφησε πολλά τραγούδια, τα οποία αξιοποίησαν διάφοροι, μεταξύ των οποίων και οι Led Zeppelin.

Αυτή είναι μια διαδεδομένη σε ακροδεξιούς θεωρία συνωμοσίας, εχθρός των οποίων είναι ο «Πολιτισμικός Μαρξισμός», μια ελαφρά προσαρμοσμένη εκδοχή του «Πολιτισμικού Μπολσεβικισμού» των ναζί που τον θεωρούσαν συνωμοσία των Εβραίων.



Βεβαίως, ο Αντόρνο δεν τα πήγαινε καλά ούτε με την ποπ ούτε με τη τζαζ, δεν του άρεσαν οι Μπητλς, ο δε μουσικός έρωτάς του ήταν ο δωδεκαφθογγισμός του Σένμπεργκ. Αυτά, όμως, είναι ασήμαντες λεπτομέρειες για τους ακροδεξιούς συνωμοσιολόγους που θέλουν να σώσουν τη νεολαία και τον κόσμο, σκορπώντας το δηλητήριό τους.