Εικόνες από την αντιφασιστική πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ

Χιλιάδες κόσμου στις συγκεντρώσεις για τα 12 χρόνια από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας / Φωτ.: Eurokinissi
Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην αντιφασιστική πορεία για τα 12 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Παρούσα φυσικά στην πορεία στο Κερατσίνι, ήταν η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα, που στάθηκε για ακόμη μια χρονιά μπροστά από το μνημείο του παιδιού της, που δολοφόνησε ο χρυσαυγίτης, Γιώργος Ρουπακιάς, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013.

Συγγενείς, φίλοι, αντιφασιστικές συλλογικότητες και απλοί πολίτες κατέθεσαν λουλούδια και στεφάνια στο σημείο, τιμώντας τον μουσικό που δολοφονήθηκε επειδή ύψωσε τη φωνή του απέναντι στο μίσος. Τον Παύλο Φύσσα τίμησαν πλήθη και από άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα.

Πλήθος κόσμου στην πορεία για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι / Φωτ.: Eurokinissi
Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της / Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα / Eurokinissi
Συγκέντρωση στην Πάτρα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα / Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Στιγμιότυπο από την αντιφασιστική πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα / Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
 
 
 
