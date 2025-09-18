Εικόνες από την αντιφασιστική πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην αντιφασιστική πορεία για τα 12 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Παρούσα φυσικά στην πορεία στο Κερατσίνι, ήταν η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα, που στάθηκε για ακόμη μια χρονιά μπροστά από το μνημείο του παιδιού της, που δολοφόνησε ο χρυσαυγίτης, Γιώργος Ρουπακιάς, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013.

Συγγενείς, φίλοι, αντιφασιστικές συλλογικότητες και απλοί πολίτες κατέθεσαν λουλούδια και στεφάνια στο σημείο, τιμώντας τον μουσικό που δολοφονήθηκε επειδή ύψωσε τη φωνή του απέναντι στο μίσος. Τον Παύλο Φύσσα τίμησαν πλήθη και από άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα.

Facebook Twitter Πλήθος κόσμου στην πορεία για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της / Eurokinissi

Facebook Twitter Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα / Eurokinissi

Facebook Twitter Συγκέντρωση στην Πάτρα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα / Eurokinissi