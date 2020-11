Madonna ► Blond Ambition World Tour ’90 Υπήρχε μια εποχή που ονειρευόμασταν να δούμε τη Μαντόνα ζωντανά. Αυτός είναι ο λόγος.

Nirvana ► Live στο Reading 1992 / Live On MTV Unplugged, 1993 Το συγκλονιστικό τους set στο Reading το 1992 ήταν ένα από τα ιστορικότερα, με τον Kurt Kobain να βγαίνει στη σκηνή πάνω σε ένα αναπηρικό καρότσι, ντυμένος με μια ρόμπα νοσοκομείου, χλευάζοντας τα κουτσομπολιά που τον ήθελαν την προηγούμενη μέρα να έχει πάρει υπερβολική δόση και να μην μπορεί να παίξει. Συγκινεί μέχρι και σήμερα όταν αφιερώνει το «All Apologies» στην κόρη του και βάζει το κοινό να φωνάξει «Courtney, σε αγαπάμε». Το Reading δεν ήταν ποτέ το ίδιο μετά από αυτό. Βέβαια, ούτε το ΜΤV Unplugged που έκαναν έναν χρόνο μετά ξεχνιέται.



Talk Talk ► Live στο Montreux, 1986 Μια πανέμορφη συναυλία που αργότερα έγινε ένα πανέμορφο άλμπουμ από ένα από τα κορυφαία βρετανικά γκρουπ των '80s, το οποίο πάντοτε κρατούσε χαμηλούς τόνους.



The Who ► Live στο Isle of Wight Festival, 1970 Δεν μπορεί να μη γίνει αναφορά στην μπάντα που έχει κυκλοφορήσει ίσως το σπουδαιότερο live άλμπουμ όλων των εποχών («Live at Leeds»).



Pink Floyd ► Live στην Πομπηία, 1972 Σε ένα από τα διάσημα lives τους οι Pink Floyd παίζουν γυμνόστηθοι στο αρχαίο αμφιθέατρο της Πομπηίας.

Beastie Boys ► Live στη Γλασκώβη, 1999 Οι Beastie Boys σε όλο τους το μεγαλείο, σε μια μοναδική εμφάνιση.



Björk ► Live στο Royal Opera House, 2001 Συγκλονιστική βραδιά, με την Björk στην καλύτερή της εποχή, όταν ακόμη έπαιζε με τους Matmos (που εδώ δίνουν ρέστα με τους ηλεκτρονικούς ήχους που παράγουν με ένα σωρό ευφάνταστους τρόπους) και ολόκληρη χορωδία από τραγουδιστές Inuit.



Queen ► Live Aid 1985 / Live στο Wembley Stadium, 1986 Η 20λεπτη εμφάνισή τους στο Live Aid το 1985 πιστοποιεί πόσο χαρισματικός περφόρμερ ήταν ο συγχωρεμένος Freddie Mercury και, επειδή, δεν χορταίνεις να τον βλέπεις, συνδυάζεται ιδανικά με το live τους στο Wembley το 1986.



Beatles ► Live στο Shea Stadium, 1965 Όλοι ούρλιαζαν στην πρώτη συναυλία στην ιστορία της μουσικής που διεξήχθη σε μεγάλο στάδιο.



Sex Pistols ► Live στο Winterland, 1978 Η τελευταία συναυλία των Pistols, που διαλύθηκαν αμέσως μόλις τελείωσε. Η απόγνωση στο βλέμμα του Rotten, ο Sid Vicious και ο θάνατος του πανκ με το ιστορικό «Ever get the feeling you've been cheated?».



James Brown ► Live στο Boston Garden, 1968 Μία μέρα μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο James Brown κάνει τη συγκλονιστικότερη εμφάνιση της ζωής του.



Prince ► Lovesexy Tour, Γερμανία, 1988 Κάθε συναυλία και εμφάνιση του Prince είναι γεγονός από μόνο του, πόσο μάλλον την πρώτη δεκαετία της καριέρας του.



Wu-Tang Clan ► Coachella, 2013 Σε μια εποχή που το Coachella δεν φιλοξενούσε μαύρους καλλιτέχνες, πόσο μάλλον ράπερ, οι Wu-Tang Clan γιόρτασαν εκεί τα 20 χρόνια τους με ένα μοναδικό set.



Aphex Twin ► Printworks, London, 2019 Κάθε εμφάνιση του Aphex Twin είναι μια ηχητική και οπτική επίθεση στις αισθήσεις. Το απόλυτο πανδαιμόνιο που πρέπει να ζήσεις για να το πιστέψεις.



Green Day ► Woodstock, 1994 Σε μια βροχή λάσπης κατέληξε η διαβόητη, αλλά συναρπαστική εμφάνιση των Green Day. Σε ένα σημείο ο Billie Joe Armstrong φαίνεται να την τρώει κιόλας (ή μάλλον δεν φαίνεται) –συμβαίνουν κι άλλα ευτράπελα–, λίγο πριν εκτοξευτεί η καριέρα τους.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.

