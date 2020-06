«Η τέχνη είναι κλοπή»: Η πανκ και μετα-πανκ αισθητική σε ένα νέο εντυπωσιακό λεύκωμα

O Andrew Krivine, δημιουργός της μνημειώδους αυτής έκδοσης με τίτλο "Too Fast To Live Too Young To Die: Punk And Post Punk Graphics 1976-1986", η οποία κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, ήταν πιτσιρικάς όταν ξεκίνησε μα συλλέγει πανκ «σουβενίρ» (αφίσες, αποκόμματα εισιτηρίων, κονκάρδες, φανζίν κλπ.) το 1977 και σήμερα είναι ίσως ο μεγαλύτερος συλλέκτης του πανκ και μετα-πανκ γραφιστικού σχεδιασμού στον κόσμο.

Το εξώφυλλο του τόμου έχουν επιμεληθεί δύο από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς εκπροσώπους της πανκ και μετα-πανκ αισθητικής αντίληψης στη Βρετανία, οι διάσημοι σχεδιαστές Peter Saville και Malcolm Garret, μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές δουλειές των οποίων εκείνης την περιόδου, περιλαμβάνονται φυσικά στις 350 σελίδες του λευκώματος όπου παρελαύνουν θριαμβευτικά όλοι οι επιφανείς εκπρόσωποι του πανκ, του post-punk και του new wave – από τους Sex Pistols, τους Clash και τους Ramones μέχρι τους Buzzcocks, τους Blondie, τους Joy Division και τόσα άλλα σχήματα που συνέβαλαν στην απεριόριστη ανανέωση ενός μουσικού ιδιώματος που στα μέσα της δεκαετίας του '70 έμοιαζε να έχει πλαδαρέψει και βαλτώσει ανεπανόρθωτα.

Το έργο που παρουσιάζεται σ΄ αυτό το βιβλίο είναι συγχρόνως φρέσκο και αντιδραστικό, υπό την έννοια ότι αποτελεί είτε απόρριψη είτε απόκριση, αρνητική ή θετική, σε οτιδήποτε προηγήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, η επιρροή είναι πάντα αναπόφευκτη.

Όσον αφορά στις εκλεκτικές επιδράσεις των πανκ σχεδιαστών και στις αναφορές τους στον μοντερνισμό, τον κυβισμό, τον φουτουρισμό, την ρωσική πρωτοπορία, το Dada, την Καταστασιακή Διεθνή, αλλά και την αισθητική του ολοκληρωτισμού (φασιστικού ή σοσιαλιστικού), γράφει ο Malcolm Garret σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου που έχει τίτλο "All Art is Theft" («Η τέχνη συνολικά αποτελεί κλοπή»):

Joy Division: Still Australian poster, 1981 (βασισμένο στο εξώφυλλο του δίσκου που είχε σχεδιάσει ο Peter Saville)

The Clash: Get Out Of Control tour posters, Νοέμβριος 1977

New York Dolls: Gig flyer, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1975

Ramones: Punk Magazine #3, 1977, με αυτόγραφα της μπάντας

Cabaret Voltaire / Kleenex / The Raincoats: Rough Trade Records tour flyer, 1979

Blondie: Plastic Letters poster, 1978

The Slits: Return Of The Giant Slits poster, 1981 (σχεδιασμένο από τον Neville Brody)

Sex Pistols: poster, 1976

New Order: 1981-1982 poster, 1982 (σχεδιασμένο από τον Peter Saville)

The Jam: ‘A Bomb In Wardour Street’/‘David Watts’ poster, 1978

Sex Pistols: flyer, 1976 (σχεδιασμένο από τον Jamie Reid)

The Cramps: Flyer, 24 May 1977 (design by The Cramps)

Public Image Ltd: ‘Death Disco’ poster, 1979 (artwork by John Lydon)

Generation X: ‘Ready, Steady, Go’ poster, 1978

The Skids: Days In Europa poster, 1979 (εικονογράφηση: Mick Brownfield, design: Pearce Marchbanks)

The Clash: Clash City Rockers single original artwork, 1978

Επιμέλεια: Δ. Πολιτάκης