Στις πρώτες σκηνές του δεύτερου κύκλου της δημοφιλούς (και στη χώρα μας) τηλεοπτικής σειράς "Sex Education" ο αξιαγάπητος 16χρονος Ότις ξεπερνά επιτέλους τις νευρώσεις του και μαθαίνει να αυνανίζεται 'κανονικά' σε ένα κωμικό μοντάζ υπό τους ήχους της διασκευής από την χορωδία των Scala & Kolacny Brothers του κλασικού σουξέ¨"I Touch Myself" που κυκλοφόρησε το συγκρότημα των Αυστραλών Divinyls το 1990.

Οι Divinyls είχαν σχηματιστεί το 1980 από τον κιθαρίστα Mark McEntee και την τραγουδίστρια Chrissy Amphlett, η οποία ήταν μια πρωτοπόρος πανκ προβοκατόρισσα με ινδάλματα τον Iggy Pop, την Debbie Harry και τον Jerry Lee Lewis, που είχε περάσει μέρος της εφηβείας της παίζοντας μουσική στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της Γαλλίας και της Ισπανίας (πολλές φορές κοιμόταν και στον δρόμο όταν οι επιλογές στέρευαν).

Επιστρέφοντας στην Αυστραλία, απέκτησε μια σχετική φήμη με τις προκλητική, «επιθετική», πανκ-φεμινιστική παρουσία της στη σκηνή και η τρικυμιώδης σχέση της με τον McEntee ήταν το κλειδί της ηλεκτρικής ενέργειας που μετέφεραν στα τραγούδια και στις ζωντανές εμφανίσεις τους οι Divinyls.

Η μπάντα όμως είχε περιορισμένο εκτόπισμα και από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και μετά, ο φεμινισμός δεύτερου κύματος είχε μεταφερθεί από το πανκ στην ποπ. Εκείνη την εποχή, γύρω στα τέλη των '80s, τα δύο ηγετικά στελέχη του γκρουπ διασυνδέθηκαν με το ντουέτο Αμερικανών τραγουδοποιών Billy Steinberg (κυρίως στίχοι) and Tom Kelly (κυρίως μουσική), υπεύθυνους μεταξύ άλλων για τεράστιες επιτυχίες όπως το "Like a Virgin" της Madonna, το "True Colours" της Cindy Lauper και το "Eternal Flame" των Bangles (μαζί με το συγκρότημα).

Στους δύο δημιουργούς άρεσε να λένε ότι ο λόγος που έγραφαν τραγούδια για γυναίκες ήταν η ψιλή φωνή του Kelly που συλλάμβανε μελωδίες σε κλειδιά πιο ταιριαστά στο γυναικείο φωνητικό εύρος, η αλήθεια είναι όμως ότι ήταν η συναισθηματική ευθύτητα των στίχων του Steinberg αυτή που προσέλκυε τις ερμηνεύτριες. Εκείνος ήταν που γνώρισε την Amphlett σε ένα κλαμπ στο Χόλιγουντ, όπου της έδειξε στο σημειωματάριό του τους στίχους που είχε ξεκινήσει να γράφει για ένα νέο τραγούδι με τίτλο "I Touch Myself".

Η Amphlett το «καπάρωσε» αμέσως και τα υπόλοιπα είναι ιστορία όσον αφορά σε ένα από τα πιο ισχυρά σουξέ των '90s, το βίντεο κλιπ του οποίου γυρίστηκε σε ένα μοναστήρι και απαγορεύτηκε στην Αυστραλία, το MTV όμως το έπαιζε διαρκώς από το πρωί ως το βράδυ, στρώνοντας τον δρόμο για ερμηνεύτριες και δημιουργούς από την Tori Amos και την Pink μέχρι την Beyoncé και την Carly Rae Jepsen να εξυμνήσουν χωρίς ενοχές τον γυναικείο αυνανισμό στα τραγούδια της. Οι δύο πρώτες μάλιστα – η Amos και η Pink – συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πολυάριθμους καλλιτέχνες που έχουν διασκευάσει το τραγούδι

Όταν η Chrissy Amphlett διαγνώστηκε με καλπάζουσα μορφή καρκίνου στο στήθος, μετατόπισε το νόημα των στίχων τραγουδιού από μια ελεύθερη έκφραση σεξουαλικότητας έτσι ώστε να εκλαμβάνεται και ως μια προτροπή στις γυναίκες να «αγγίζουν τον εαυτό τους» και να εξετάζουν το σώμα τους για τυχόν ανησυχητικές ενδείξεις.

Η Chrissy Amphlett πέθανε το 2013 σε ηλικία 53 ετών και την επόμενη χρονιά το Συμβούλιο για την Πρόληψη του Καρκίνου στην Αυστραλία ξεκίνησε την μεγάλη καμπάνια του για το καρκίνο του μαστού με τίτλο "I Touch Myself" με την κυκλοφορία ενός βίντεο όπου ακουγόταν μια ακουστική βερσιόν του τραγουδιού, την οποία ερμήνευαν μεταξύ άλλων η Olivia Newton-John και η Sarah Blasko. Σ' εκείνη την εκδοχή ο στίχος του τραγουδιού "Think I would die if you were to ignore me" (νομίζω ότι θα πεθάνω αν με αγνοήσεις) ανασκευάστηκε ως "Think I would die if I were to ignore you" (νομίζω ότι θα πεθάνω αν σε αγνοήσω).

Με στοιχεία από τον Independent