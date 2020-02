Η Maya Jane Coles είναι 31 ετών και είναι DJ, παραγωγός, ιδιοκτήτρια δισκογραφικής και visual artist. Ξεκίνησε την παραγωγή μουσικής στα 15 της χρόνια, εστιάζοντας στον χώρο του χιπ χοπ και trip hop. To 2007 κυκλοφόρησε τον πρώτο της house δίσκο.

Στα 13 χρόνια που ακολούθησαν από τότε έχει παίξει σε περισσότερες από 40 χώρες. Έχει εμφανιστεί στην Tate Modern και στο MοMA, στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και κλαμπ παγκοσμίως. Έχει συνεργαστεί με τους Tricky, Kittin, Karin Park, Nadine Shah, Alpines, Little Boots κ.ά. Έχει κάνει remixes στους Massive Attack, Gorillaz, Groove Armada, The Orb, Phil Kieran, Bonobo, Sia, Sam Smith, Florence And The Machine, Tiga, The XX... Ella Fitzgerald (ναι, σωστά διαβάσατε).

Έχει υπάρξει το πρόσωπο της καμπάνιας των Dr. Martens. Η British Airways συμπεριέλαβε ένα mix της και ένα άλμπουμ της σε αυτά που μπορείς να επιλέξεις να ακούσεις ταξιδεύοντας. Η Nicki Minaj σάμπλαρε τραγούδι της, το οποίο ήταν υποψήφιο για Grammy. Την επέλεξαν οι Depeche Mode ως opening DJ act στις συναυλίες τους πριν από λίγα χρόνια.

Πολύ άνετα θα μπορούσα να συνεχίσω να απαριθμώ και να καταγράφω τα ορόσημα στην καριέρα της... το ρεζουμέ είναι πως η Maya έχει καταφέρει να κάνει σε πολύ μικρή ηλικία πράγματα που άλλοι πετυχαίνουν σε μια ζωή, με πιο σημαντικό τον σεβασμό που της δείχνουν απλόχερα η σκηνή και οι συνάδελφοί της.



Η ίδια λέει πως έχει κυκλοφορήσει μουσική με πολλά ψευδώνυμα ‒ για κάποια από αυτά «ίσως να μη μάθουμε ποτέ πως ήταν δικά της». Ξέρουμε, όμως, σίγουρα πως είναι το πρόσωπο πίσω από το Nocturnal Sunshine project, την εκδήλωση της πιο σκοτεινής και βαθιάς πλευράς της ηχητικής της προσωπικότητας.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Full Circle» με αυτό το ψευδώνυμο. Γύρισε πίσω στο χιπ χοπ παρελθόν της, συνεργάστηκε με ξεχωριστούς καλλιτέχνες στα φωνητικά και παρέδωσε στο κοινό τη δική της πειραγμένη εκδοχή ενός urban ήχου που ακροβατεί μεταξύ του χιπ χοπ, του grime, του dub, του drum and bass και του garage.

Για άλλη μια φορά η αποδοχή ήταν καθολική και οι κριτικές –ακόμα και από τους πιο δύσκολους του χώρου– εξωπραγματικές. Το Nocturnal Sunshine project εξακολουθεί να είναι άλλο ένα συναρπαστικό κεφάλαιο στο μουσικό της ταξίδι και η αφορμή για να μιλήσουμε μαζί της.

— Ποια ήταν η βασική ιδέα πίσω από τη δημιουργία του Nocturnal Sunshine ως ψευδωνύμου; Πώς έχει εξελιχθεί από την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησες;

Η πρώτη κυκλοφορία που έκανα στη ζωή μου ήταν με αυτό το ψευδώνυμο. Αρχικά, ήταν το βασικό μου όνομα ως παραγωγού. Όταν όμως ξεκίνησα να κυκλοφορώ house μουσική, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το πραγματικό μου όνομα. Αμέσως μετά οι κυκλοφορίες μου πήγαιναν πολύ καλά κι έτσι κράτησα το Nocturnal Sunshine ως ψευδώνυμο.

Όλη η μουσική που κυκλοφορώ εξελίσσεται, αυτό είναι το ευχάριστο με τη συγκεκριμένη ιστορία, και πραγματικά δεν μπορώ καν να προβλέψω τι θα ακολουθήσει.

Maya Jane Coles - Other Side



— Μπορείς να μας αναλύσεις σύντομα τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τη δημιουργία του «Full Circle»; Ακούγοντάς το σήμερα είσαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα;

Είμαι απίστευτα χαρούμενη γι' αυτό το άλμπουμ. Η όλη διαδικασία με πήγε πίσω στις ρίζες μου όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής, αλλά επίσης κατάφερα να εξερευνήσω εκ νέου κάποια από τα παλιά μου μουσικά στυλ, τα οποία αφομοιώθηκαν, εξελίχθηκαν και εισχώρησαν στο παρόν μου. Μάλλον είναι η πιο αγαπημένη απ' όλες τις κυκλοφορίες μου.

Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό για μένα να νιώθω έτσι για όλες τις παραγωγές μου. Αν δεν πιστεύω πως αυτό που έχω κάνει είναι τόσο καλό όσο το προηγούμενο, ποιος ο λόγος να το κυκλοφορήσω; Στη δική μου περίπτωση, λοιπόν, το άλμπουμ δεν έχει τελειώσει αν δεν νιώθω πως είναι το καλύτερο που έχω κάνει ποτέ. Ναι, αυτή η αίσθηση μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, αλλά τη στιγμή της κυκλοφορίας πρέπει να νιώθω ακριβώς έτσι.



— Προσωπικά, μπορώ να πω πως το αποτέλεσμα είναι άψογο από πλευράς παραγωγής, αν και μάλλον δεν είμαι η πρώτη που σου το λέει. Μου φάνηκε πως το έφτασες στα ιδανικά όρια αυτήν τη φορά.

Σε ευχαριστώ πολύ! (γελάει) Προσπαθώ να βελτιώνομαι κάθε μέρα ως παραγωγός. Συνεχώς μαθαίνω και πασχίζω να γίνομαι καλύτερη τεχνικά όσο περνάει ο καιρός. Μου πήρε 16 ολόκληρα χρόνια να φτάσω στο επίπεδο που είμαι σήμερα και φυσικά υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση!

Η δημιουργία μουσικών ιδεών είναι μια εύκολη διαδικασία για μένα, όμως εκείνο το τελικό 10%, όταν πρέπει να ολοκληρώσεις τη μείξη και να ραφινάρεις το κομμάτι, είναι αυτό που βρίσκω το πιο δύσκολο – εκεί σπαταλώ τον περισσότερο χρόνο μου. Τα mixdowns μπορούν να είναι ατέρμονα κι εκείνη είναι η στιγμή που πρέπει να με σταματήσω, να είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και να θέσω ένα σαφές όριο.



— Αν υποθέταμε πως η Nocturnal Sunshine ήταν ένα διαφορετικό πρόσωπο, θα μπορούσες να μου την περιγράψεις;

Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό, αφού η Nocturnal Sunshine είμαι εγώ κι αυτό το πρότζεκτ με αντικατοπτρίζει όσο με αντικατοπτρίζουν και τα υπόλοιπα. Μπροστά σε έναν καθρέφτη η Maya Jane Coles και η Nocturnal Sunshine είναι η αντανάκλαση του ίδιου ανθρώπου, απλώς τον βλέπεις από διαφορετική γωνία.

— Πάντα έβρισκα τα παράλληλα πρότζεκτ των διάφορων καλλιτεχνών πολύ ενδιαφέροντα, ειδικά αυτά που διαφοροποιούνταν αισθητά από μια συγκεκριμένη ηχητική εικόνα που είχα για εκείνους/-ες.

Βασικά, το συγκεκριμένο δεν θέλω να το αποκαλώ «παράλληλο πρότζεκτ». Θεωρώ πως είναι εξίσου σημαντικό με αυτά που κυκλοφορώ με το πραγματικό μου όνομα. Έχω κυκλοφορήσει πάνω-κάτω τον ίδιο αριθμό δίσκων και με τα δύο ονόματα και όλοι έχουν την ίδια αξία για μένα. Φτιάχνω τόσο πολλή μουσική, που μου φάνηκε πολύ σωστό να έχω δύο διαφορετικά πρότζεκτ να τρέχουν παράλληλα, αλλά η λογική με την οποία τα δουλεύω δεν έχει και μεγάλη διαφορά.

Προσπαθώ να μη σκέφτομαι πολύ όταν γράφω, αφού η μουσική ρέει πολύ φυσικά μέσα μου, χωρίς να το πιέζω. Δεν κάθομαι και λέω «ωραία, τώρα θα κάνω ένα κομμάτι Nocturnal Sunshine ή τώρα θα κάνω ένα κομμάτι MJC...». Όταν συνθέτω το κάνω από την καρδιά μου κι έτσι δεν υπάρχει περιορισμός. Η κατηγοριοποίηση έρχεται αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής.



— Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο στέλνεις τη μουσική σου, ειδικά όταν χρειάζεσαι μια ειλικρινή άποψη;

Η σύζυγός μου είναι συνήθως η πρώτη που τα ακούει ‒ δεν έχει άλλη επιλογή! (γελάει) Επίσης οι δύο μάνατζέρ μου, που τυχαίνει να είναι και πολύ καλοί μου φίλοι. Συνήθως, πάντως, εξαρτάται από το πού βρίσκομαι και ποιοι είναι γύρω μου εκείνη τη στιγμή.

— Αν έπρεπε να (ξανα)κάνεις το σάουντρακ για το «Matrix», το «Space Odyssey 2001» ή το «Psycho», ποιο θα διάλεγες και γιατί;

Θα επέλεγα σίγουρα το «Matrix» και θα έστηνα κάτι τελείως τρελό και φουτουριστικό!



— Η ηλεκτρονική/χορευτική μουσική σκηνή υποτίθεται πως είναι ένας πολύ ανοιχτόμυαλος χώρος, είναι όμως έτσι στην πραγματικότητα; Πολύ πρόσφατα είδαμε να πέφτει ένα διαφορετικό φως σε LGBTQI+ καλλιτέχνες. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι, ώστε να μειωθεί η προκατάληψη απέναντι στο γένος και στη σεξουαλικότητα στο άμεσο μέλλον;

Θέλω να σου πω πως αυτές τις ερωτήσεις τις απευθύνω συχνά στον εαυτό μου ‒ το έκανα πολύ, ειδικά στο παρελθόν. Προσωπικά, πιστεύω πως η ηλεκτρονική μουσική σκηνή έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, όμως είναι όμορφο να παρακολουθείς αυτή την πρόσφατη και αισθητή μεταστροφή – σίγουρα είμαστε στον σωστό δρόμο.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα ευρύ κίνημα, συμβαίνει αυτήν τη στιγμή που μιλάμε και ξεπερνά τα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Το βασικό που μπορούμε όλοι να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε μια νέα γενιά καλλιτεχνών που έχουν φωνή και το να γίνω πρότυπο ή παράδειγμα προς μίμηση σε μια ακόμη πιο νέα γενιά γυναικών και LGBTQI+ καλλιτεχνών είναι για μένα αυτοσκοπός.

Ξέρεις, όταν άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική και την παραγωγή δεν μπορούσα να βρω κάποιον/-α με τον/την οποίο/-α να ταυτιστώ ουσιαστικά και αληθινά, να θαυμάζω, να έχω ως πρότυπο όσον αφορά αυτό που ξεκίνησα να κάνω.

Maya Jane Coles - Easier To Hide



— Την ώρα που ετοιμαζόμουν να μιλήσω μαζί σου, παρακολουθούσα τις πρώτες αντιδράσεις σχετικά με την ολοκλήρωση του Brexit. Πριν από λίγο καιρό, επίσης, εκλέχθηκε ο Μπόρις Τζόνσον με απίστευτα ποσοστά. Πώς σε κάνουν να νιώθεις όλα αυτά; Πιστεύεις πως το Brexit θα επηρεάσει τη σκηνή με κάποιον τρόπο;

Πιστεύω πως η απάντηση που θα σου δώσω είναι προφανής, από τη στιγμή που προέρχεται από έναν άνθρωπο σαν κι εμένα... Είναι μια τραγική στιγμή για τη χώρα. Είναι άλλη μια υπενθύμιση του ότι το να ζεις στο Λονδίνο είναι πολυτέλεια, του ότι ο στενός μας κύκλος μπορεί να απαρτίζεται από ανοιχτόμυαλους ανθρώπους, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι απόψεις είναι καθολικές.

Είναι σαφές πως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επηρεάσει τη σκηνή με κάποιον τρόπο, ειδικά από τη στιγμή που η συγκεκριμένη βιομηχανία στηρίζεται σε διεθνείς καλλιτέχνες που ταξιδεύουν διαρκώς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε πως οι επιπτώσεις δεν θα είναι πολύ σοβαρές.



— Έχεις τόσο πολλά να επιδείξεις και σε τόσο μικρή ηλικία. Σου προκαλεί όλο αυτό μια πίεση για το μέλλον;

Δεν νιώθω καμία απολύτως πίεση για όλα αυτά που θα ακολουθήσουν, μόνο ενθουσιασμό, για να είμαι ειλικρινής. Είναι τόσο πολλά αυτά που θέλω να κάνω σε επίπεδο μουσικής. Η μοναδική πίεση που νιώθω προέρχεται από το ότι θέλω να γίνομαι συνεχώς καλύτερη στη δουλειά μου. Όλο αυτό έχει να κάνει με τις προσωπικές μου επιδιώξεις και όχι με το ότι νιώθω πως πρέπει να το κάνω για τους άλλους, να πάρω την επιβεβαίωσή τους.

Το βασικό μου μότο είναι πάντα να εστιάζω στον εαυτό μου και να είμαι όσο καλύτερη γίνεται σε αυτό που κάνω. Με αυτήν τη λογική είθισται να έρχεται κάποια στιγμή η επιτυχία, ακόμα κι αν της πάρει πολλά χρόνια.

Nocturnal Sunshine - I'm Ready (Official Audio)



Το «Full Circle» της Nocturnal Sunshine aka Maya Jane Coles κυκλοφορεί από την I/AM/ME και μπορείτε να το ακούσετε εδώ και εδώ.