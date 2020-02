Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Ματούλα Κουστένη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, παρέα με τον Κίμωνα Φραγκάκη, καθημερινά 08:00-10:00):

Emma Stone/ Ryan Gosling

City of Stars

Η Έμα Στόουν είναι πια και δικό μας κορίτσι. Όσο εκείνη κάνει γυρίσματα στην Τήνο με τον Γιώργο Λάνθιμο, ακούμε την υπέροχη βραχνή της φωνή να κρυφογελά και να τραγουδά κάτω από τα φώτα μιας πόλης που φημίζεται για τις ερωτικές συντριβές που προκαλεί.

Kasabian

Wasted

«Summer is here once again/ And there you are/ I see you're alone so I make my move...» γιατί οι λιακάδες ξύπνησαν καλοκαιρινή διάθεση από τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου.

Vampire Weekend

This Life

Λίγα κομμάτια έχουν τσιγκλίσει μέσα μας τη διάθεση για road trip με τον επίμονο τρόπο που το κάνουν τα αγαπημένα αγόρια από τη Νέα Υόρκη σε αυτό το έξοχο τραγούδι.

Black Pumas

Colors

Τρία χρόνια ήδη από τη μέρα που τους γνωρίσαμε, και οι Black Pumas από το Τέξας (με μια υποψηφιότητα για Grammy να έχει ήδη προστεθεί στο βιογραφικό τους) ακόμα μας διχάζουν. Τελικά σε αυτό το πολύχρωμο τραγούδι, τι αγαπάμε περισσότερο: τα πλήκτρα ή τις κιθάρες;

Franz Ferdinand

Twilight Omens

Τίποτα πιο δυνατό από τη συνήθεια. Η μέρα στον Pepper 96.6 ξεκινάει με τους Σκωτσέζους να φωνάζουν το όνομά μας: «Then Ι hear your name/ Hear the radio sing your name, baby/ Should i give you a call/ And i say: Baby, you still feel the same».

Moderator

Mr. Sotos

Στίχοι που λένε τα απολύτως απαραίτητα «Απόψε σε θυμήθηκα, για σένα δεν κοιμήθηκα, που σε έχασα λυπήθηκα...» και μελωδία που περιέχει όσο μπιτ, όση νοσταλγία, όσο γλυκερό ρυθμό και όσο παρελθόν αντέχουμε σε ένα τραγούδι.

Nick Cave & The Bad Seeds

Red Right Hand (Mojo Filter Remix)

Δεν υπάρχει κομμάτι στο soundtrack του Peaky Blinders που να μη σε τινάζει από τη σκοτεινιά και τις ερμηνείες από τα βάθη της ψυχής. Όμως, εδώ υπάρχει ο μετρ του είδους Νικ Κέιβ κι όταν το Red Right Hand προστίθεται στο σάουντρακ της μέρας, συνήθως τίποτα δεν μένει όρθιο.

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/