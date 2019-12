Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, η Claudia Matola (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 18:00-20:00) επιλέγει το soundtrack των φετινών γιορτών:

1.

Bing Crosby

White Christmas

Ένα από τα δυνατότερα τραγούδια των Χριστουγέννων. Προσωπικό Νο 1. Αξέχαστη ερμηνεία του Bing Crosby, σε βάζει με ευκολία στο περιβάλλον που περιγράφει και βλέπεις χιονισμένο τοπίο εκεί που δεν υπάρχει...

2.

Chris Rea

Driving Home For Christmas

Μια απολαυστική χαρμολύπη για σένα που εκτιμάς τα «driving songs», βρίσκεσαι μακριά και ταξιδεύεις πίσω στην πόλη σου, κοντά στους δικούς σου ανθρώπους, για Χριστούγεννα...

3.

Elvis Presley

Blue Christmas

Μόνο ένας Elvis θα μπορούσε να τραγουδήσει για τα πιο θλιμμένα Χριστούγεννα, κι εσύ να νιώθεις θαλπωρή, αγάπη, καλή συντροφιά και αληθινά Χριστούγεννα.

4.

Frank Sinatra

Santa Claus Is Comin' to Town

Η δύναμη των κλασικών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Όσο και να μεγαλώσεις, ακούς αυτό το τραγούδι και έχεις την χαρά της προσμονής. Κάτι θα έρθει και για σένα.

5.

Otis Redding

Merry Christmas Baby

Otis Redding σε αυτή την απόλυτα χριστουγεννιάτικη εκτέλεση, σε ένα X'mas classic που έχουν επιλέξει οι ωραιότερες φωνές να τραγουδήσουν.

6.

Judy Garland

Have Yourself A Merry Little Christmas

Σε μεταφέρει σε ένα καφέ της παλιάς Νέας Υόρκης με μια κούπα ζεστή σοκολάτα. Το τοπίο είναι χιονισμένο. Στα χέρια σου ένα βιβλίο και η φωνή της Judy Garland...

7.

Spike Jone & His City Slickers

All I Want For Christmas (Is My Two Front Teeth)

No comments. Απλά χρειάζεται.

Info

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/