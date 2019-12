Το Music Showcase αποτελεί σημείο συνάντησης της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας και πόλο έλξης δεκάδων διακεκριμένων ανθρώπων, παγκοσμίου φήμης, που εκπροσωπούν την παραγωγή της. Διεθνείς καλεσμένοι από όλο τον κόσμο δίνουν ραντεβού στη Θεσσαλονίκη και αφουγκράζονται την πολυποίκιλη παλέτα ηχοχρωμάτων που διακρίνει τους Έλληνες καλλιτέχνες, εισβάλλοντας στην ελληνική μουσική πραγματικότητα και τις ιδιαιτερότητες της. Ο ελληνικός ήχος συστήνεται με τη σειρά του μέσα από 23 μπάντες και solo καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα στο διεθνές ακροατήριο, διεκδικώντας τη διάκριση και την προώθηση της μοναδικότητάς του στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Pop, rock, indie, jazz, electronica θα ακουστούν και φέτος στις σημαντικότερες μουσικές σκηνές της πόλης και η δημιουργική ομάδα του Music Showcase μας εξηγεί τους λόγους που καθιστούν το φεστιβάλ σημαντικό παράγοντα εξωστρέφειας και σύστασης του ελληνικού πολιτισμικού γίγνεσθαι στον παγκόσμιο πολιτισμικό χάρτη. Φέρνοντας στο επίκεντρο την μουσική, το συνέδριο του Music Showcase είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του φεστιβάλ που θίγει θέματα γύρω από την παγκόσμια μουσική δημιουργία και καινοτομία, την πολιτιστική βιομηχανία και παρουσιάζει τάσεις της διεθνούς μουσικής ατζέντας.

Η αγορά της χώρας είναι περιορισμένη, και αυτό το φεστιβάλ προσφέρει την ευκαιρία στους καλλιτέχνες να συστήσουν τη μουσική τους σε ένα διεθνές κοινό.

Συμμετέχω στο Music Showcase 2 γιατί...

Μαρία Ζαμπέτη, υπεύθυνη επικοινωνίας του #MSG2: Πρόκειται για ένα project αρκετά τολμηρό και εγώ αγαπώ τις προκλήσεις. Για εμένα ήταν μία ευκαιρία να γίνω μέρος μίας ομάδας που δουλεύει σκληρά και με πάθος και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να οδηγήσουμε το Music Showcase Greece ακόμη πιο ψηλά.

Ιφιγένεια Κωνσταντινίδου, υπεύθυνη digital marketing: Συμμετέχω στο Music Showcase 2 γιατί μου δίνεται έτσι η ευκαιρία να βοηθήσω στην ανάπτυξη του networking μεταξύ νέων ανερχόμενων καλλιτεχνών και της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας.

Βάλια Παγωνίδου, conference coordinator: Είναι ένα φρέσκο και σημαντικό project στον χώρο των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, φτιαγμένο από ανθρώπους με εμπειρία και αγάπη για τη μουσική.

Κωνσταντίνος Τίκης, καλλιτεχνικός διευθυντής - project manager: Δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να καλέσουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουνε για τη μουσική παραγωγή από όλο τον κόσμο στην πόλη μας. Να τους καλέσουμε, να έρθουν και να συναντήσουν όλα αυτά τα σχήματα, τα οποία έχουν επιλεγεί από την επιτροπή. Θα μπορέσουν να «αγοράσουν» τα σχήματα που τους ενδιαφέρουν, να τα παρουσιάσουν στα δικά τους φεστιβάλ και είτε να τα προωθήσουν στους δικούς τους χώρους είτε να κάνουν παραγωγές. Νομίζω ότι είναι μια δυνατή κίνηση εξωστρέφειας.

Ο ελληνικός ήχος συστήνεται μέσα από 23 μπάντες και solo καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα στο διεθνές ακροατήριο, διεκδικώντας τη διάκριση και την προώθηση της μοναδικότητάς του στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Η αγαπημένη μου δράση είναι...

Mαρία Ζαμπέτη: Η κάθε δράση έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό. Εγώ, παρόλο που με ξετρελαίνει το μουσικό/συναυλιακό κομμάτι, ανυπομονώ για το διεθνές συνέδριο του Music Showcase Greece. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να τίθενται επί τάπητος από τους ειδικούς όλα τα ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γι' αυτό και το συνέδριο είναι κάτι που θα παρακολουθήσω «ευλαβικά».

Ιφιγένεια Κωνσταντινίδου: Η αγαπημένη μου δράση είναι το συνέδριο που διεξάγεται στο πλαίσιο του Music Showcase Greece, καθώς πρόκειται για ένα σημείο ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την προώθηση της μουσικής, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βάλια Παγωνίδου: Tο Showcase πρέπει να το δούμε ως ολότητα γιατί κάθε ξεχωριστή δράση του αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας, η οποία δεν είναι άλλη από την προώθηση των Ελλήνων μουσικών σε φεστιβάλ και δισκογραφικές του εξωτερικού. Θα πω ωστόσο πως η αγαπημένη μου στιγμή είναι όταν έρχεται η ώρα των Β2Β συναντήσεων, όπου σε χαλαρή ατμόσφαιρα, διεθνείς εκπρόσωποι εταιρειών και καλλιτέχνες ανταλλάσσουν στοιχεία επικοινωνίας μέσω ενός ευχάριστου mingling.

Κωνσταντίνος Τίκης: Oι Β2Β συναντήσεις. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια του φεστιβάλ, καθώς δόθηκε η δυνατότητα στους μουσικούς να συζητήσουν με τους διεθνείς καλεσμένους όλα όσα τους προβλημάτιζαν: τις νέες τάσεις γύρω από την μουσική βιομηχανία αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασιών. Σε ορισμένο χρόνο πρέπει να εξηγήσουν στους καλεσμένους ποιοι είναι, να δώσουν κάποιο υπόβαθρο και γιατί θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους, να τους παρουσιάσουν τη δουλειά του τελευταίου χρόνου... Στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει σημασία είναι να αποκτήσουν την επαγγελματική τους κάρτα και να συνεχίσουν.

Αν διάλεγες μια μπάντα από τις φετινές συμμετοχές, ποια θα ήταν αυτή και γιατί;

Μαρία Ζαμπέτη: Μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσω μόνο μία μπάντα ή έναν καλλιτέχνη, μου αρέσουν πολλά διαφορετικά είδη μουσικής. Και ευτυχώς το line up του Music Showcase Greece είναι πλούσιο και έχει τεράστια ποικιλία μουσικών ειδών. Αν έπρεπε, όμως, να διαλέξω ημέρα του φεστιβάλ, θα πω το line up του WE (6/12) με Eldad Zitrin, Γιώργο Αβραμίδη, Thanos & the Qualia, Βabo Koro και Idra Kayne.

Ιφιγένεια Κωνσταντινίδου: Με τόσα διαφορετικά είδη και ταλέντα να παρουσιάζονται κάθε ημέρα διοργάνωσης, θα ήταν δύσκολο να επιλέξω μόνο μία! Ολόκληρη η ημέρα του Σαββάτου νομίζω πως αποτελεί την απόλυτη εμπειρία για όποιον επιθυμεί να ζήσει το MSG. Ξεκινά από τις 18:00 στον Ξυλουργείο του Μύλου και κλείνει αργά το βράδυ στο Club μέσα από ένα μουσικό trip by Lou, Least Concern, Project Uncut, Paidi Travma, Sonny Touch, Autom, Cava Grande, Xoan, Piqued Jacks, Tareq.

Βάλια Παγωνίδου: Όλοι οι μουσικοί και τα συγκροτήματα που συμμετέχουν έχουν περάσει από μια διαδικασία επιλογής ήδη, όλοι τους βρίσκονται στο φετινό μας πρόγραμμα για κάποιον ξεχωριστό λόγο. Θα ήταν άδικο να πω ότι ξεχωρίζω κάποιον λόγω προσωπικής προτίμησης.

Κωνσταντίνος Τίκης: Χάρης Λαμπράκης quartet γιατί στοιχεία του ήχου του συγκροτήματος αποτελούν η τροπική (modal) τζαζ, η ελληνική παραδοσιακή αλλά και οι τροπικές μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, οι τζαζ αρμονίες της δεκαετίας του 1960 και η αυτοσχεδιαστική μουσική.

Όλοι οι μουσικοί και τα συγκροτήματα που συμμετέχουν έχουν περάσει από μια διαδικασία επιλογής ήδη, όλοι τους βρίσκονται στο φετινό μας πρόγραμμα για κάποιον ξεχωριστό λόγο.

Τι κάνει το Music Showcase διαφορετικό και σημαντικό για την Ελλάδα;

Μαρία Ζαμπέτη: Το Music Showcase Greece είναι ένα φεστιβάλ μοναδικό στην Ελλάδα και –κατά τη γνώμη μου– απαραίτητο. Η αγορά της χώρας είναι περιορισμένη, και αυτό το φεστιβάλ προσφέρει την ευκαιρία στους καλλιτέχνες να συστήσουν τη μουσική τους σε ένα διεθνές κοινό. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για νέους καλλιτέχνες να έρθουν σε επαφή με τόσο σημαντικούς ανθρώπους της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας και το Music Showcase Greece ήρθε να καλύψει αυτό το κενό.

Ιφιγένεια Κωνσταντινίδου: Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου προώθησης της μουσικής παραγωγής σε συνδυασμό με την ανύπαρκτη χρηματοδότηση σε θέματα μουσικής καινοτομίας καθιστά πρωτοβουλίες όπως το MSG κρίσιμες για την επιβίωση και την προβολή των νέων καλλιτεχνών. Αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το Music Showcase Greece. Παλεύουμε για να ενισχυθεί και να το αγκαλιάσουν και οι φορείς, όπως το έχει αγκαλιάσει και ο κόσμος ώστε να συνεχίσει να υπάρχει ως θεσμός.

Βάλια Παγωνίδου: Πράγματι η Ελλάδα παρόλη τη φήμη που τη διακατέχει για την πολιτιστική της κληρονομιά, αρνείται σε μεγάλο βαθμό να αναδείξει με οργανωμένο τρόπο τη σύγχρονη καλλιτεχνική της δυναμική. Εκεί ακριβώς έγκειται και η διαφορετικότητα του #MSG και κάθε αντίστοιχης προσπάθειας, στο ότι δεν πρόκειται για ένα απλό φεστιβάλ με στόχο την ψυχαγωγία αλλά για μια κίνηση εξαγωγής μοντέρνου πολιτιστικού προϊόντος.

Ο λόγος που πρέπει να συνεχίζεται μια τέτοια πρωτοβουλία είναι γιατί στη μουσική, όπως και σε όλους τους καλλιτεχνικούς και άλλους επαγγελματικούς χώρους πρέπει να υπάρχουν οργανωμένα «σημεία συνάντησης». Σημεία όπου οι μουσικοί θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να απευθύνονται προκειμένου να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε κανάλια προώθησης εντός και εκτός της χώρας.

Κωνσταντίνος Τίκης: Για την Ελλάδα ένα φεστιβάλ Showcase είναι σημαντικό γιατί δικτυώνει καλλιτέχνες, ανακαλύπτει νέα μουσική, ενισχύει την προοπτική των καλλιτεχνών στον κόσμο, προβάλλει την χώρα στο εξωτερικό, συνδυάζει επιχειρηματικότητα και καινοτομία, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα & δημιουργεί εξωστρέφεια.



Info

Music Showcase Greece 2

5-7/12

Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.