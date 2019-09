Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Claudia Matola (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 18:00-20:00):

Luciano Pavarotti

Che gelida manina

Πρώτο φθινοπωρινό σκηνικό. Σαββατοκύριακο στο σπίτι χαλαρά, ξεκούραστα, με καλή παρέα που νιώθει τη μουσική, σε ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα που γράφτηκαν ποτέ. Ένα από αυτά τα έργα που σε κάνουν να νιώθεις ευγνωμοσύνη για το δώρο της μουσικής. Από την όπερα «La Boheme» του Giacomo Puccini. Εδώ, άλλη μια αδιανόητα συγκλονιστική ερμηνεία του.

Black Pumas

Colors

Η 27χρονος Eric Burton με την ιδιαίτερη φωνή και ο βραβευμένος με Grammy κιθαρίστας και παραγωγός Adrian Quesada ένωσαν τις δυνάμεις τους και να το απίστευτο αποτέλεσμα των Black Pumas με soulful τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες, με πολλές επιρροές από R'n'B και hip-hop. Από τα ωραία άλμπουμ του 2019.

Sam Cooke

Bring it on home to me

Η μοναδική ερμηνεία του Sam Cooke στο απίστευτο Bring it on home to me δεν ξεπεράστηκε ποτέ, κι ας το τραγούδησαν κι άλλες δυνατές φωνές. Ο άντρας με τη βελούδινη φωνή, την απίστευτη ομορφιά και το τεράστιο ταλέντο. Ο άντρας που ερωτεύτηκε και θαύμαζε, όταν ήταν μικρή, η Aretha Franklin και τον χάζευε από το παράθυρο του σπιτιού της.

Bruce Springsteen

Western Stars

Η απόδειξη πως οι πραγματικοί καλλιτέχνες και ουσιαστικοί τραγουδοποιοί βρίσκουν τον δρόμο τους με αξιοπρέπεια, στέκονται στο ύψος τους και προσφέρουν μετά από τόσα χρόνια καριέρας και επιτυχίας ακόμα ένα άλμπουμ αξιόλογο, απλό και πιστό στο χρώμα και την ουσία τους. Τι πιο ευχάριστο από έναν καινούριο Springsteen το '19;

Michael Kiwanuka, Tom Misch

Money

Michael Kiwanuka και Tom Misch ενώνουν τις δυνάμεις και μιλούν για το χρήμα σε ένα τραγούδι που ήρθε με ήλιο αλλά κάθεται όμορφα στη βροχή.

Doves

Kingdom Of Rust

Kingdom of Rust από τους Doves και το ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2009. Ένας γλυκός φθινοπωρινός ήχος, ό,τι πρέπει για road trip, και το έχουμε ακούσει και σε επεισόδιο Top Gear, που είναι μουσικόφιλοι σωστοί και ξέρουν να διαλέγουν driving songs.

Mark Ronson - Miley Cyrus

Nothing breaks like a heart

Πάλι κάνει τα μαγικά του ο Mark Ronson γιατί αν έχεις το ταλέντο του και την απίστευτα καλή αισθητική του, βρίσκεις την καλύτερη πλευρά της Miley Cyrus (μην ξεχνάμε ότι γεννήθηκε στο Νάσβιλ και η folk κοιμάται κάπου μέσα της). Στο βίντεο βάζει το δικό της μυστήριο γούστο βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε. 😎

